Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães convida o público para gravação de "Vórtices Errantes"

O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) recebe "Vórtices Errantes", performance de Ana Gábri com sonoplastia de Fernando Remígio. A obra será registrada ao vivo em uma publicação sonora, convidando o público a acompanhar a gravação, no próximo sábado (9), a partir das 14h.

Inspirada por práticas experimentais e fruto da pesquisa de Ana Gábri, o trabalho tem lançamento previsto para a primeira semana de setembro nas principais plataformas de streaming.

“'Vórtices Errantes' é a celebração do erro a partir da criação de uma imersão forjada pela linguagem em errância, um jogo metalinguístico com a realidadeficção. Primeiro veio o poema que queria ser publicado em algum formato já diferente, mas em papel, depois entendi que poderia publicar com meu corpo, ou seja, publicar como tornar público em performance. A publicação sonora vai vir da 4ª edição da performance e isso me anima muito”, explica Gábri.