FURTOS Museu de Arte Moderna, no Recife, é invadido; grupo teatral Magiluth tem equipamentos roubados Em nota, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife afirmaram que estão adotando todas as providências cabíveis

O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM), localizado na região central do Recife, sofreu uma invasão no último sábado (2). O fato fez o grupo teatral Magiluth cancelar a apresentação do espetáculo “Apenas o fim do mundo”, que cumpre temporada no espaço.



De acordo com um comunicado publicado no Instagram, o coletivo teve parte do seu equipamento roubado durante a invasão. “Ao chegar no museu hoje às 16:50, nosso produtor parceiro começou a sentir falta de coisas do figurino: bolsa, sapatos, camisas, e aí começou a procura e percebeu que estava tudo remexido. Cabos arrancados dos refletores, da mesa de som, da mesa de luz... daí pra frente foi tudo desespero. Estava faltando contrabaixo, guitarra, cabos de áudio, extensões, refletor. Estamos em choque”, escreveram.

Apesar do furto, o Magiluth manteve a apresentação deste domingo (4), que ocorreu às 16h. A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife, que administram o equipamento cultural, divulgaram nota lamentando o ocorrido.



Confira a nota:

“Com relação ao roubo registrado ontem (2), no MAMAM, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife, que lamentam profundamente o ocorrido, estão adotando todas as providências cabíveis, junto às autoridades policiais, para apurar responsabilidades. Além de recorrer às imagens de câmeras de segurança instaladas nas redondezas, já solicitamos inventário à Guarda Municipal e ao Grupo, no tocante aos bens, permitindo a reparação dos prejuízos”.

