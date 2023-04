Museu de Arte Sacra de Pernambuco celebra 46 anos

A- A+

Há pouco mais de quatro décadas, o Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe), abria suas portas em Olinda, precisamente no dia 11 de abril de 1977, criado por um padre chamado Dom Hidelbrando, monge beneditino.

Com o objetivo de ampliar os meios de pesquisa e preservação do patrimônio público cultural, e com a especificidade de que é um museu eclesiástico, de acordo com o padre Bernardo, gestor do equipamento cultural, "o Maspe tem a função de evangelizar e comunicar o aspecto do sagrado".







O gestor complementa, ressaltando o sincretismo religioso que pode ser visto em peças guardadas em uma das salas do museu. "Nós temos uma sala de arte popular, com peças do sincretismo religioso, que veio da Fenearte, de peças premiadas, sendo então um museu aberto a todas as dimensões religiosas".

Localizado no Alto da Sé, o Maspe foi instalado em um casarão histórico da cidade de Olinda, datado de 1537 na chamada Vila de Olinda, a antiga Casa da Câmara, fundada por Duarte Coelho.



Só em 1676 - quando Olinda foi elevada ao status de cidade - o prédio serviu como Palácio Episcopal para Dom Estevão Brioso de Figueiredo, o primeiro bispo. Atualmente o Maspe, que abre para visitação de terça a domingo, das 13h às 17h, salvaguarda mais de 4 mil pecas de arte sacra.



Serviço

Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe)



De terça a domingo, das 13h às 17h

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)



Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé, Olinda

Informações: 3184-3154//3184-3155

