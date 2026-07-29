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MUSEU Museu de Artes Afro-Brasil realiza edição de aniversário do "Sábado no Muafro" no Recife O evento contará com roda de conversa sobre o fazer artístico na dança, espetáculo e apresentações musicais

O Museu de Artes Afro-Brasil, Muafro, promove neste sábado (1º) uma nova edição do “Sábado no Muafro”.

Com o tema “Qual é a memória que seu corpo carrega hoje?”, o projeto busca refletir sobre as múltiplas trajetórias das linguagens artísticas, trazendo para o centro do debate a arte produzida por artistas negros e periféricos.

Idealizado pelo curador Thor Neukranz, a nova edição se debruça sobre as linguagens corporais e sonoridade popular para comemorar um ano do ”Sábado no Muafro”.

“Um ano de projeto no museu marca a consolidação de uma rede criada em conjunto. Conectamos dezenas de criadores e um amplo público através de uma prática transdisciplinar entre literatura, dança, fotografia, artes plásticas, cinema e música”, celebra Thor Neukranz.

A programação tem início a partir das 16h, com uma mesa de conversa sobre o fazer artístico na dança, mediada por Victor Limàr, reunindo a pesquisadora e mestra Helaynne Sampaio, fundadora da Escola de Dança Nagô, a arte-educadora Mayara Ferreira e a dançarina, pesquisadora e idealizadora do Festival Twerk Recife, Vivian Marvel.

Na sequência, às 17h, o bailarino e pesquisador João Lira encena o espetáculo solo “Terreiro Trajetória”, obra que reflete sobre as mais de duas décadas de vivência do artista nas danças tradicionais e na cultura pernambucana.

Logo após a apresentação, João participa de uma conversa com o público.

Victor Limàr, que integra a coordenação pedagógica do projeto e também assina como curador do evento, ressalta o importância do projeto e a forma que a dança aparece nesta edição e se destaca como uma possibilidade de continuidade e resistência de artistas negros e periféricos.

“O corpo que dança não reproduz apenas técnica. Ele carrega história, memória e resistência. Nosso objetivo é provocar uma reflexão urgente sobre representatividade e pertencimento. A dança sempre foi um documento vivo que preservou as narrativas negras e periféricas, em seus diversos aspectos e vínculos com outras linguagens artísticas. O ‘Sábado no Mafro’ abre um espaço pedagógico para a discussão, a difusão e a valorização da linguagem”, destaca Victor.

Para o encerramento do evento, a programação contará com a DJ Hanna Mary e o show do cantor e instrumentista Carlo Gill, que traz um repertório unindo MPB, jazz, samba e ritmos nordestinos.

SERVIÇO

“Sábado no Muafro”

Quando: sábado, 1º de agosto, a partir das 16h

Onde: Muafro - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada )

Informações: @muafrope

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