Museu de Cera expõe réplicas de famosos, personagens e super-heróis em Porto de Galinhas

Lançado no final de dezembro, o Museu de Cera de Porto de Galinhas já está aberto ao público como mais uma opção turística em um dos destinos mais procurados do Litoral Sul pernambucano. A atração trazida pelo grupo Dreams apresenta réplicas de personalidades, personagens da ficção e super-heróis.



Espalhados em 25 cenários ambientados, o local de mil metros quadrados conta com mais de 70 personagens nacionais e internacionais, em tamanho real e características idênticas. Há nomes que representam famosos da história, cinema, música, esportes, televisão e política.

Esculturas de cera

As peças apresentam em riqueza de detalhes representações que dão a impressão de que podem ganhar vida a qualquer momento. Fãs das grandes personalidades podem enfim ficar frente a frente com seus ídolos e guardar um registro desse encontro.

Já pensou em posar para foto ao lado da Rainha Elizabeth II? Ou entrar em uma cabine telefônica, como se estivesse em Londres? O visitante que mergulhar na experiência vai se deparar com a estátua de Amy Winehouse ouvindo sua música ao fundo. Figuras do futebol como Pelé e Neymar estão representados lado a lado.



Entre as personalidades da política, a estátua do ex-presidente dos EUA, Barack Obama é outro destaque. Alguns inventores que marcaram a humanidade com suas criações também ganharam espaço no museu.

Áreas instagramáveis

E um lugar cheio de temáticas, o museu conta com áreas instagramáveis, recriando pontos turísticos que já fazem muito sucesso ao redor do mundo. Cenários e personagens infantis também fazem parte da experiência e encantam crianças e adultos com a atmosfera que faz com que as pessoas se sintam em um filme Marvel, com a sensação de estar em cima de um prédio ao lado do Homem Aranha, ou no fundo do mar ao lado do Aquaman ou na própria Fenda do Bikini com o Bob Esponja. Esses e outros personagens de filmes que fazem muito sucesso nas telinhas do mundo inteiro também estão presentes no museu.

A estrutura do museu contará com elevador para facilitar a visitação e uma lojinha para que quem passar por lá, garanta lembranças da experiência. Há opção para fotógrafo que pode ser contratado pelos visitantes para eternizar esses momentos.

Promoção para pernambucanos

Entre os dias 15 e 28 de fevereiro o Museu conta com uma condição especial para os moradores de Pernambuco. Os interessados devem apresentar comprovante de residência no nome do morador, cônjuge e filhos de até 18 anos. A entrada será de R$20,00 + 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para entidades sociais da região.

SERVIÇO:

Museu de Cera de Porto de Galinhas

HORÁRIO: funciona todos os dias das 9h às 22h30

ONDE: rua Esperança, 163, centro de Porto de Galinhas, Ipojuca-PE.

ENTRADA: adultos: R$49,99, | crianças de 3 a 12 anos: R$29,99 | acima de 60 anos:R$24,99

Estudantes apresentando carteira DNE dentro do prazo de validade: R$24,99

MAIS INFORMAÇÕES: @dreamlandportodegalinhas

