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RIO DE JANEIRO Museu do Amanhã celebra marca de nove milhões de visitantes Equipamento cultural gerido pelo IDG deve encerrar 2026 como um dos anos em que mais foi visitado

Ao que tudo indica, o ano de 2026 deve ser marcado como um dos mais promissores para o Museu do Amanhã, equipamento cultural localizado na Praça Mauá, centro histórico do Rio de Janeiro.

Ainda em clima de comemoração pela primeira década de existência, completada em dezembro de 2025, o espaço chegou à marca de nove milhões de visitantes, desde a sua abertura.



O registro, feito no último domingo (16) foi, é claro, celebrado pelos diretores do museu - gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), também à frente, dentre outros equipamentos, do Paço do Frevo, no Bairro do Recife - mas a meta de dez milhões já está na mira de Cristiano Vasconcelos.









Para o pernambucano, diretor executivo do Museu do Amanhã, o resultado reflete o vículo consolidado com o público.

"Chegar a 9 milhões de visitantes é a confirmação de que o Museu do Amanhã segue sendo um espaço de encontro entre ciência, arte e socidade, capaz de dialogar com diferentes gerações e públicos. Já seguimos com os olhos no próximo grande marco: os 10 milhões de visitantes", ressalta Cristiano.

NOVO CICLO

Tendo como ponto de partida a segunda década de "vida", o Museu do Amanhã segue em renovação com a exposição permanente "Do Cosmos a Nós".



Concomitante, mostras temporárias integram a programação do espaço, que também promove atividades educativas.



Vale destacar a exposição "Síntese - Arte e Tecnologia na Coleção Itaú". Com curadoria de Leno Veras, a mostra reúne doze obras de artistas de pelo menos sete países.



O mote é o entrelaço entre as relações humanas, tecnológicas e meio ambiente. Para a mostra no Museu do Amanhã, especificamente, "FALA", de Rejane Cantoni; "Robotarium", de Leonel Moura e "Odisseia", de Regina Silveira, foram feitos exclusivamente para o público do Rio.



Debates e oficinas perfazem, ainda, a programação da exposição que segue em cartaz até 29 de setembro.



EM CARTAZ

A exposição principal do Museu do Amanhã "Do Cosmos a Nós" segue levando questionamentos aos visitantes. Uma prática, aliás, costumeira ao equipamento, que debate ciência, arte e inovação de forma constantes em suas programações.



Também em cartaz no espaço, "Amanhã 10 Anos" celebra a primeira década do museu. A mostra segue aberta para visitação até o próximo dia 3 de novembro.



E a exposição temporária "Síntese - Arte e Tecnologia na Coleção Itaú", composta por obras do acervo Coleção Itaú de Arte e Tecnologia, segue aberta até o final de setembro.



A mostra é pautada por três conceitos: Humanidade, Natureza e Tecnologia.



SERVIÇO

Museu do Amanhã

Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro

Informações: @museudoamanha // www.museudoamanha.org.br



Visitação:



De quinta a terça, das 10h às 18h

Acesso via ingressos no Sympla

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