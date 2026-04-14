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RIO DE JANEIRO Museu do Amanhã: nova unidade da Janela Livraria e lançamento de livro celebram década do espaço Livraria instalada no átrio do museu, está aberta ao público a partir desta terça-feira (14)

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, equipamento cultural referência quando se trata de ciência, sustentabilidade e olhar para o futuro, segue em celebração por seus dez anos de existência - completados no útlimo mês de dezembro.



A partir desta terça-feira (14), as instalações do museu, especificamente no átrio, uma nova unidade da Janela Livraria está aberta ao público - em uma data simbólica, que marca o encerramento do ciclo em que o Rio de Janeiro foi Capital Mundial do Livro.



Além disso, o livro "Dez Anos de Amanhãs", organizado por Charles Cosac, ganha lançamento.

“Nesses dez anos, o Museu do Amanhã se firmou como um espaço de perguntas fundamentais sobre o nosso tempo. O livro e a livraria chegam como desdobramentos naturais dessa vocação, ampliando o acesso ao conhecimento e criando outras formas de engajamento com o público”, ressalta Cristiano Vasconcelos, diretor do Museu do Amanhã.

O Livro

Organizado por Charles Cosac e publicado pela editora Cosac, “Dez Anos de Amanhãs” é obra de fôlego que revisita a trajetória do Museu desde sua concepção até sua consolidação como espaço de reflexão sobre o futuro.



Em mais de 500 páginas, o livro articula diferentes olhares — históricos, científicos e curatoriais — para narrar não apenas a história da instituição, mas também sua relação com o território da Pequena África e com a própria cidade do Rio de Janeiro.



A publicação reúne textos de pesquisadores e curadores, a exemplo de Sheila de Castro Faria e Fabio Scarano, além de entrevistas com nomes centrais para a criação do museu.



São eles: o arquiteto Santiago Calatrava; Ricardo Piquet, diretor geral do IDG, instituto que gere o espaço desde a fundação; e Luiz Alberto Oliveira, que atuou na curadoria do projeto original e da renovação da exposição permanente intitulada do “Do Cosmos a Nós”.



Um ensaio visual assinado por Thales Leite e uma linha do tempo com exposições e marcos institucionais complementam a edição, que conecta passado, presente e futuro ao abordar temas como mudanças climáticas, memória, urbanismo e os limites do planeta.

“As ilustrações, as fotografias, os mapas, os textos, as cores, a capa, todo o livro registra as inúmeras alterações sofridas pela Baía da Guanabara desde o século XVI até hoje. Essa iniciativa teve o intuito de destacar a importância do Museu do Amanhã como polo cultural de excelência e um novo brilhante a integrar o já opulento cenário, que é a panorâmica do Rio de Janeiro”, explica Charles Cosac.

A Livraria

Já a nova unidade da Janela Livraria - aberta em 2020, no Jardim Botânico, fundada por Leticia Bosisio e Martha Ribas - vai ampliar a experiência do visitante, que poderá contar com o Museu do Amanhã também como espaço dedicado à leitura.



Instalado no átrio do edifício, o novo espaço reúne livraria e cafeteria em um ambiente concebido como ponto de encontro entre ideias, pessoas e diferentes campos do saber.

“O Museu do Amanhã, um dos mais visitados do Brasil, é um lugar icônico, reconhecido mundialmente por sua proposta e arquitetura inovadoras e por representar o pensamento do futuro. Pensamos nessa nova loja como uma Janela para o Amanhã, um convite aos leitores a atravessarem diferentes territórios do conhecimento”, avalia Leticia Bosisio, sócia da Janela.

Com cerca de 100 m², o projeto arquitetônico tem assinatura de Flavio Rogozinski, com light design de Diana Joels e Tomás Ribas, pensado como extensão da experiência museal, privilegiando a permanência e a troca.



E para os pequenos, a livraria tem uma área dedicada, com livros voltados à imaginação e à descoberta, além de elementos lúdicos como estrutura de escalada e uma arquibancada que convida à leitura coletiva.



O ambiente conta, ainda, com intervenções artísticas: um painel do ilustrador Roger Mello e luminárias concebidas por Thomaz Velho, reforçando o diálogo entre arte, literatura e experiência sensorial.

SERVIÇO

Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1, Rio de Janeiro

Visitação: de quinta a terça-feira, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Informações: @museudoamanha

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