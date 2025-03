A- A+

MUSEU DO AMANHÃ Coletânea de textos sobre sonhos é lançada pelo Museu do Amanhã Com contribuição de Sidarta Ribeiro, publicação pode ser adquirida no site oficial do Museu

O quarto volume da coleção "Pensando Amanhãs" (Amanhã Edições), ganha lançamento pelo Museu do Amanhã, com contribuição de Sidarta Ribeiro em textos inéditos junto a Renata Ivo Vasconcelos, Rafael Scott, Kaká Werá e Benilda Brito.



"Sonhar Tranforma o Mundo? E Outras Perguntas Sobre o Futuro dos Sonhos" convida à reflexão sobre o papel dos sonhos na construção de identidades, saúde, bem-estar e na criação de futuros possíveis.









Organizado por Débora Foguel, bióloga e membro do Comitê Científico e de Saberes do Museu do Amanhã, ela também é autora do livro que traz perspectivas da filosofia e da ciência, além das tradições quilombolas e indígenas.



Interessados em adquirir a coletânea pode acessar o site oficial do Museu do Amanhã. O valor é de R$ 29,90.



Lançamento do quarto volume da coletânea "Sonhar Tranforma o Mundo? E Outras Perguntas Sobre o Futuro dos Sonhos"

Disponível para compra no site do Museu do Amanhã (R$ 29,90)

Informações: @museudoamanha

