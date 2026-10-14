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PREMIAÇÃO Museu do Amanhã leva prêmio American Design Awards com "Ventos que Contam", de Nina da Hora Obra da cientista Nina da Hora, comissionada pelo museu, conecta tecnologia, ancestralidades e saberes latino-americanos

"Ventos que Contam, no Museu do Amanhã, instalação composta por árvore interativa tomada por 440 módulos de LED e totens que levam a uma experiência multissensorial, culminando em uma conexão à tecnologia assim como à ancestralidade, foi vencedora do prêmio American Design Awards (LAD Awards) - tida como a maior premiação de design gráfico e comunicação visual da América Latina.



A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado, 10 de outubro, em Lima, no Peru, e contou com a presença de Ricardo Piquet, diretor do Museu do Amanhã - equipamento cultural localizado na Praça Mauá, Rio de Janeiro, cuja premissa entrelaça ciência, arte e inovação.





Em "O Ventos que Contam", as luzes, cores, animações e sons que integram a obra, levam à valorização de cosmologias indígenas latino-americanas e tradições de matriz africana como fontes de criação e tecnologias de futuro.

O Museu

Gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), que também está frente do Paço do Frevo, no Recife, entre outros equipamentos, o Museu do Amanhã celebra neste 2026 a marca de nove milhões de visitantes - números registrados no último mês de agosto.



Com uma década de existência, comemorada em 2025, o equipamento cultural tem à frente da direção executiva o pernambucano Cristiano Vasconcelos, e é ocupado reiteradamente por exposições temporárias e pela permanente "Do Cosmos a Nós".



Conhecido pelo mote de explorar o presente para imaginar o futuro, o espaço também leva ao público atividades educativas e questionamentos que passam por interrogações como "De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? E, o mais importante, como queremos ir?".

SERVIÇO

Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1, Centro, Rio de Janeiro

Visitação de quinta a terça-feira, das 10h às 18h - com última entrada às 17h

Ingressos a partir de R$ 20 neste link

Informações: @museudoamanha

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