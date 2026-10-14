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PREMIAÇÃO

Museu do Amanhã leva prêmio American Design Awards com "Ventos que Contam", de Nina da Hora

Obra da cientista Nina da Hora, comissionada pelo museu, conecta tecnologia, ancestralidades e saberes latino-americanos

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Instalação "Ventos que Contam", de Nina da Hora, no Museu do Amanhã, foi vencedora do prêmio American Design AwardsInstalação "Ventos que Contam", de Nina da Hora, no Museu do Amanhã, foi vencedora do prêmio American Design Awards - Foto: Albert Andrade/Divulgação

"Ventos que Contam, no Museu do Amanhã, instalação composta por árvore interativa tomada por 440 módulos de LED e totens que levam a uma experiência multissensorial, culminando em uma conexão à tecnologia assim como à ancestralidade, foi vencedora do prêmio American Design Awards (LAD Awards) - tida como a maior premiação de design gráfico e comunicação visual da América Latina.

A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado, 10 de outubro, em Lima, no Peru, e contou com a presença de Ricardo Piquet, diretor do Museu do Amanhã - equipamento cultural localizado na Praça Mauá, Rio de Janeiro, cuja premissa entrelaça ciência, arte e inovação.

 

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Em "O Ventos que Contam", as luzes, cores, animações e sons que integram a obra, levam à valorização de cosmologias indígenas latino-americanas e tradições de matriz africana como fontes de criação e tecnologias de futuro. 

O Museu
Gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), que também está frente do Paço do Frevo, no Recife, entre outros equipamentos, o Museu do Amanhã celebra neste 2026 a marca de nove milhões de visitantes - números registrados no último mês de agosto.

Com uma década de existência, comemorada em 2025, o equipamento cultural tem à frente da direção executiva o pernambucano Cristiano Vasconcelos, e é ocupado reiteradamente por exposições temporárias e pela permanente "Do Cosmos a Nós".

Conhecido pelo mote de explorar o presente para imaginar o futuro, o espaço também leva ao público  atividades educativas e questionamentos que passam por interrogações como "De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? E, o mais importante, como queremos ir?".

SERVIÇO
Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1, Centro, Rio de Janeiro
Visitação de quinta a terça-feira, das 10h às 18h - com última entrada às 17h
Ingressos a partir de R$ 20 neste link
Informações: @museudoamanha

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