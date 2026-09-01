Museu do Estado de Pernambuco percorre os 20 anos de trajetória do artista Gabriel Wickbold
Mostra reúne 60 imagens de séries fundamentais de seu trabalho, além de instalação em tecido e do projeto inédito "Maze ID"
O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), no Recife, abriga a exposição “Imersão e Origem - 20 anos ATO I”, entre os dias 8 de setembro e 27 de outubro, dedicada à produção do artista visual brasileiro Gabriel Wickbold.
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São 60 imagens de séries fundamentais de sua trajetória, além de instalação em tecido e do trabalho inédito “Maze ID”, que amplia sua investigação sobre identidade para o universo da inteligência artificial e da biometria.
As mensagens percorrem corpo, memória, transformação, tecnologia e as relações entre o indivíduo e a sociedade, por meio de produções realizadas em diferentes períodos, técnicas e linguagens.
No acervo, séries como “Brasileiros”, um dos pontos de partida de sua pesquisa autoral; “Sexual Colors”, em que corpo, tinta e fotografia se encontram em imagens de forte presença cromática; “Naïve”, que explora as tensões entre ser humano e natureza; e “Maze”, dedicada à construção e à desconstrução da identidade por meio da sobreposição de rostos, memórias e referências.
O mais novo trabalho de Gabriel Wickbold é representado através de “Maze ID”, que leva a discussão para o contexto da inteligência artificial, da biometria e da circulação massiva de imagens. Em um momento no qual rostos são transformados em dados e podem ser reproduzidos, manipulados e recombinados, o artista questiona os limites entre reconhecimento, memória, autoria e identidade.
A montagem no MEPE propõe circulação imersiva entre imagens, tecidos, espaços e projeções. “São vinte anos de uma jornada imagética de busca pela identidade. As séries mudam, as imagens mudam, as técnicas mudam, mas existe uma pergunta que continua atravessando todo o trabalho: como podemos mudar tanto sem deixar de ser quem somos?”, afirma Gabriel Wickbold.
Serviço
Imersão e Origem - 20 anos ATO I | Gabriel Wickbold
Local: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Recife (PE)
Período: de 8 de setembro a 27 de outubro de 2026