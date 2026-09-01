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ARTE Museu do Estado de Pernambuco percorre os 20 anos de trajetória do artista Gabriel Wickbold Mostra reúne 60 imagens de séries fundamentais de seu trabalho, além de instalação em tecido e do projeto inédito "Maze ID"

O Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), no Recife, abriga a exposição “Imersão e Origem - 20 anos ATO I”, entre os dias 8 de setembro e 27 de outubro, dedicada à produção do artista visual brasileiro Gabriel Wickbold.



São 60 imagens de séries fundamentais de sua trajetória, além de instalação em tecido e do trabalho inédito “Maze ID”, que amplia sua investigação sobre identidade para o universo da inteligência artificial e da biometria.

As mensagens percorrem corpo, memória, transformação, tecnologia e as relações entre o indivíduo e a sociedade, por meio de produções realizadas em diferentes períodos, técnicas e linguagens.



No acervo, séries como “Brasileiros”, um dos pontos de partida de sua pesquisa autoral; “Sexual Colors”, em que corpo, tinta e fotografia se encontram em imagens de forte presença cromática; “Naïve”, que explora as tensões entre ser humano e natureza; e “Maze”, dedicada à construção e à desconstrução da identidade por meio da sobreposição de rostos, memórias e referências.



O mais novo trabalho de Gabriel Wickbold é representado através de “Maze ID”, que leva a discussão para o contexto da inteligência artificial, da biometria e da circulação massiva de imagens. Em um momento no qual rostos são transformados em dados e podem ser reproduzidos, manipulados e recombinados, o artista questiona os limites entre reconhecimento, memória, autoria e identidade.



A montagem no MEPE propõe circulação imersiva entre imagens, tecidos, espaços e projeções. “São vinte anos de uma jornada imagética de busca pela identidade. As séries mudam, as imagens mudam, as técnicas mudam, mas existe uma pergunta que continua atravessando todo o trabalho: como podemos mudar tanto sem deixar de ser quem somos?”, afirma Gabriel Wickbold.



Serviço

Imersão e Origem - 20 anos ATO I | Gabriel Wickbold

Local: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Recife (PE)

Período: de 8 de setembro a 27 de outubro de 2026



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