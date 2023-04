A- A+

Shows Museu do Estado recebe segundo dia do Recife Carinhoso neste sábado (29); saiba mais Sessão conta com a presença dos jovens do Regional Patapiá e do cantor Walmir Chagas

Ainda em celebração ao Dia Nacional do Choro, comemorado no dia 23 de abril, em homenagem ao aniversário de Pixinguinha, o Museu do Estado recebe neste sábado (29), às 16h, apresentações da 4ª edição do Recife Carinhoso, festival local de chorinho que reune nomes representativos do gênero no Estado. A entrada é gratuita.

Este é o segundo dia de apresentações do festival, após o sucesso da primeira sessão que lotou o teatro Santa Isabel no último domingo (23). O Museu também foi palco da 3ª edição do Recife Carinhoso em 2019. Neste ano, a sessão conta com a presença dos jovens do Regional Patapiá e do cantor Walmir Chagas.

O evento acontece com a promoção do Coletivo Isto é Choro! e produção da Mamahuê, e conta com o apoio da Prefeitura do Recife, da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secult-PE/Fundarpe.

SERVIÇO

Festival "Recife Carinhoso"

Quando: Sábado (29), às 16h

Onde: Museu do Estado

Acesso Gratuito

