equipamento cultural Museu do Estado tem programação de férias para as crianças; veja horários e atividades A partir desta terça-feira (11), os pequenos que visitarem o museu podem participar de atividades como desenho, pintura e modelagem em argila

Durante o mês de julho, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) oferece uma programação especial de férias, a partir desta terça-feira (11). Seguindo o tema "Criar, Sonhar e Imaginar", as atividades previstas buscam proporcionar momentos de cultura e lazer para as crianças e suas famílias.

As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 14h às 16h. A criança deve estar sempre acompanhada pelos pais ou responsáveis durante as.

A programação ocorre ao longo de três semanas. Para esses dias, o museu preparou um espaço interativo, onde as crianças poderão expressar sua criatividade através de desenho, pintura, frotagem, modelagem em argila e colagem.



Na primeira semana, o foco da programação é conscientizar as crianças sobre a importância de conservar e preservar a natureza. Nesta terça-feira (11), das 14h às 17h, as crianças poderão conferir uma exposição com animais taxidermizados e em meio líquido, organizada pelo Laboratório Interdisciplinar de Anfíbios e Répteis da UFRPE.

A segunda semana de atividades visa estimular nos pequenos o poder dos sonhos construídos coletivamente para moldar um futuro melhor. Já a terceira e última semana tem o objetivo de fazer meninos e meninas soltarem a imaginação e experimentarem um universo de formas, texturas e cores, estimulando a expressão artística e a interação com o ambiente.



