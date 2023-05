A- A+

Exposição Museu do Grammy monta exposição em homenagem a Shakira 'Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience' estará na Galeria de Música Latina permanente do museu até o final de fevereiro de 2024

O Grammy Museum divulgou que vai sediar a primeira exposição global de Shakira, "Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience". Desde seu álbum de estreia, Magia, em 1991, a artista tornou-se uma das cantoras latino-americanas mais bem-sucedidas, vencedora de vários prêmios Grammy e Grammy Latino, levando sua música para o mundo e quebrando barreiras para novos artistas.

A nova exposição, que estará em exibição na Galeria de Música Latina permanente do museu até o final de fevereiro de 2024, guia os visitantes pela trajetória da carreira da artista, desde uma cantora e compositora amante do rock latino em Barranquilla, Colômbia, até uma superestrela global que introduziu vários gêneros em seu trabalho, incluindo bhangra, bachata, rock e reggaeton. A artista é conhecida por fundir elementos de suas raízes multiculturais colombianas e libanesas no pop rock mainstream que ela gostava de ouvir quando jovem.

A exposição apresenta exibições interativas que destacam os elementos culturais que influenciaram as canções, videoclipes, apresentações e turnês mundiais de Shakira. Também estão em exibição artefatos selecionados de seu arquivo pessoal, três filmes originais e um espaço imersivo inspirado em sua turnê El Dorado.

O último lançamento de Shakira com o produtor argentino e DJ Bizarrap, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", teve mais de 14 milhões de transmissões durante o primeiro dia e tornou-se a música latina mais rápida a atingir 100 milhões de transmissões.

A canção estreou na 9ª posição na Billboard Hot 100, fazendo de Shakira a primeira mulher solo a alcançar o Top 10 da parada com uma música gravada em espanhol. Ela também quebrou o recorde de mais ouvintes mensais de um artista latino na história do Spotify, e o vídeo teve 160 milhões de visualizações no YouTube durante a primeira semana.

