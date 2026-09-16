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Anne Frank

Museu do Holocausto se pronuncia após jovem chamar Diário de Anne Frank de 'vitimista'

Comentário foi feito durante a Bienal do Livro de São Paulo e provocou críticas de leitores, historiadores e criadores de conteúdo

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Museu do Holocausto e a Federação Israelita destacaram que o diário é o registro de uma jovem perseguida pelos nazistas durante o HolocaustoMuseu do Holocausto e a Federação Israelita destacaram que o diário é o registro de uma jovem perseguida pelos nazistas durante o Holocausto - Foto: Divulgação/Anne Frank House

O Museu do Holocausto e a Federação Israelita se pronunciaram no Instagram sobre a recente polêmica envolvendo o livro O Diário de Anne Frank.

O caso aconteceu durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, depois que viralizou a fala de uma frequentadora ao ser questionada por uma TikToker sobre o melhor e o pior livro que havia lido no evento.

Ao citar O Diário de Anne Frank como o pior livro, a jovem justificou a escolha dizendo que considerava a obra “vitimista”.

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A declaração gerou críticas de leitores, historiadores e criadores de conteúdo, que apontaram falta de conhecimento sobre o contexto histórico da obra e de empatia diante do relato.

Nas redes sociais, o Museu do Holocausto e a Federação Israelita destacaram que o diário é o registro de uma jovem perseguida pelos nazistas durante o Holocausto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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As instituições ressaltaram que relatar uma experiência de sofrimento não significa transformar a vítima em uma identidade.

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