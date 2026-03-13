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Cultura

Museu do Homem do Nordeste prepara nova exposição para o segundo semestre deste ano

Espaço vem servindo como experimentação de ensaio expográfico até a inauguração da nova exposição de longa duração

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Acervo do Museu do Homem do Nordeste, em Casa Forte, vem sendo explorado para nova exposição do espaçoAcervo do Museu do Homem do Nordeste, em Casa Forte, vem sendo explorado para nova exposição do espaço - Foto: CGCom Fundaj/Divulgação

Com o objetivo de renovar o Museu do Homem do Nordeste (Muhne), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, o espaço vem buscando sua nova exposição de longa duração, prevista para ser inaugurada no segundo semestre deste ano.

Segundo o museu, o acervo vem sendo organizado de modo a contar a história de formação cultural e social da região de maneira correta em todos os pontos de vista.

Em meio a esse processo, o espaço expositivo da Galeria Waldemar Valente, localizada no edifício-sede do Muhne, vem servindo como um laboratório para o projeto.

Com grandes janelas que a fazem lembrar um aquário, a sala funciona, desde o fechamento do Museu para reforma, como palco de um ensaio expográfico.

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“A Galeria Waldemar Valente está sendo utilizada como um espaço de experimento, de teste, e de preparação de parte das obras que serão exibidas na nova exposição de longa duração do Museu do Homem do Nordeste”, explicou o coordenador-geral do Muhne, Moacir dos Anjos.

Além disso, consultores especializados foram convidados pelo Muhne para organizar o acervo e montar novas formas de exibição dos artefatos.

Entre eles, está Manoel Papai, babalorixá do Ilê Ọba Ògúnté, terreiro de candomblé nagô que ficou mais conhecido como Sítio de Pai Adão. O líder religioso tem uma relação de parceria histórica com o Muhne, iniciada na exposição inaugural do Museu, no final da década de 1979. 

Ainda no acervo do candomblé, os pesquisadores e antropólogos Olavo Souza e Noshua Amoras assessoram a instituição com o acervo de candomblé, com a catalogação e identificação de peças da Coleção Waldemar Valente, que foi doada por ele à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) nas décadas de 1960 e 1970 e, mais recentemente no caso de fotografias, por sua família.

Meio século depois, algumas dessas peças ocupam a galeria que carrega o nome do antropólogo estudioso da religiosidade afro-brasileira.

Junto a esses itens, uma mesa da jurema sagrada, tradição afro-indígena do Nordeste, foi montada com a consultoria do educador museal e juremeiro Henrique Falcão.

Com a abertura da nova exposição, prevista para o segundo semestre deste ano, a religião de matriz indígena terá um espaço maior dedicado a ela, reforçando o reconhecimento das influências afro-indígenas na formação identitária do povo nordestino.

Além da consultoria nas tradições religiosas da região, outros nomes importantes para a cultura e os estudos do povo nordestino compõem a equipe de consultoria da nova exposição.

Uma dessas pessoas é o museólogo Gilvanildo Ferreira, que ficou responsável por assessorar o Museu no acervo indígena, identificando peças que melhor representam os rituais do Toré, assim como as que evocam questões como a retomada da terra, a afirmação de identidade e a disputa por territórios.

Outro exemplo é a Mestra Cida Lopes, filha do mestre Zé Lopes, de Glória do Goitá, na Zona da Mata pernambucana, que presta consultoria sobre o acervo de mamulengos do Muhne, identificando os autores das peças e quais personagens os bonecos representam.

Já os mestres Hilson Olegário, do Boi da Mata, e Biu do Ganzá, neto do criador do Boi Misterioso de Afogados, o Capitão Pereira, revisitarão o acervo desse Boi, que será parte fundamental da nova exposição.

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