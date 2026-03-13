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Cultura Museu do Homem do Nordeste prepara nova exposição para o segundo semestre deste ano Espaço vem servindo como experimentação de ensaio expográfico até a inauguração da nova exposição de longa duração

Com o objetivo de renovar o Museu do Homem do Nordeste (Muhne), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, o espaço vem buscando sua nova exposição de longa duração, prevista para ser inaugurada no segundo semestre deste ano.



Segundo o museu, o acervo vem sendo organizado de modo a contar a história de formação cultural e social da região de maneira correta em todos os pontos de vista.

Em meio a esse processo, o espaço expositivo da Galeria Waldemar Valente, localizada no edifício-sede do Muhne, vem servindo como um laboratório para o projeto.

Com grandes janelas que a fazem lembrar um aquário, a sala funciona, desde o fechamento do Museu para reforma, como palco de um ensaio expográfico.

“A Galeria Waldemar Valente está sendo utilizada como um espaço de experimento, de teste, e de preparação de parte das obras que serão exibidas na nova exposição de longa duração do Museu do Homem do Nordeste”, explicou o coordenador-geral do Muhne, Moacir dos Anjos.

Além disso, consultores especializados foram convidados pelo Muhne para organizar o acervo e montar novas formas de exibição dos artefatos.

Entre eles, está Manoel Papai, babalorixá do Ilê Ọba Ògúnté, terreiro de candomblé nagô que ficou mais conhecido como Sítio de Pai Adão. O líder religioso tem uma relação de parceria histórica com o Muhne, iniciada na exposição inaugural do Museu, no final da década de 1979.

Ainda no acervo do candomblé, os pesquisadores e antropólogos Olavo Souza e Noshua Amoras assessoram a instituição com o acervo de candomblé, com a catalogação e identificação de peças da Coleção Waldemar Valente, que foi doada por ele à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) nas décadas de 1960 e 1970 e, mais recentemente no caso de fotografias, por sua família.

Meio século depois, algumas dessas peças ocupam a galeria que carrega o nome do antropólogo estudioso da religiosidade afro-brasileira.

Junto a esses itens, uma mesa da jurema sagrada, tradição afro-indígena do Nordeste, foi montada com a consultoria do educador museal e juremeiro Henrique Falcão.

Com a abertura da nova exposição, prevista para o segundo semestre deste ano, a religião de matriz indígena terá um espaço maior dedicado a ela, reforçando o reconhecimento das influências afro-indígenas na formação identitária do povo nordestino.

Além da consultoria nas tradições religiosas da região, outros nomes importantes para a cultura e os estudos do povo nordestino compõem a equipe de consultoria da nova exposição.

Uma dessas pessoas é o museólogo Gilvanildo Ferreira, que ficou responsável por assessorar o Museu no acervo indígena, identificando peças que melhor representam os rituais do Toré, assim como as que evocam questões como a retomada da terra, a afirmação de identidade e a disputa por territórios.

Outro exemplo é a Mestra Cida Lopes, filha do mestre Zé Lopes, de Glória do Goitá, na Zona da Mata pernambucana, que presta consultoria sobre o acervo de mamulengos do Muhne, identificando os autores das peças e quais personagens os bonecos representam.

Já os mestres Hilson Olegário, do Boi da Mata, e Biu do Ganzá, neto do criador do Boi Misterioso de Afogados, o Capitão Pereira, revisitarão o acervo desse Boi, que será parte fundamental da nova exposição.

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