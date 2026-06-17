A- A+

Cultura Museu do Homem do Nordeste recebe visita de escola de samba do Rio de Janeiro para pesquisa Imperatriz Leopoldinense pesquisa história da calunga do Maracatu Nação Porto Rico para samba-enredo de desfile em 2027

Uma calunga que desapareceu misteriosamente de um museu e, depois de três décadas sumida e desencantada, retorna ao maracatu-nação de origem. Essa é a história que guia o enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, para o desfile das escolas de samba em 2027.

Na pesquisa para a criação do samba-enredo, representantes da agremiação visitarão o Museu do Homem do Nordeste (Muhne), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, na tarde desta quinta-feira (18), a partir das 14h.

Durante o encontro, os responsáveis pela escola de samba devem conhecer algumas das calungas e peças do acervo.

Eles remontam os maracatus-nação históricos de Pernambuco, como a calunga da história do samba-enredo. Dona Júlia, feita de imbuia e cera tingida em pigmento preto, e que guarda o egun de Maria Júlia do Nascimento, a Dona Santa, rainha do Maracatu-Nação Elefante.

A boneca foi feita a mando de Eudes Chagas, rei coroado do Maracatu-Nação Porto Rico. Após o falecimento do líder, no final da década de 1970, a boneca foi parar em um museu.



Dois anos depois, a neta de santo de Eudes, Elda Viana, assumiu a missão de reestruturar a nação, mas, ao procurar por Dona Júlia, soube que ela sumiu sob circunstâncias misteriosas.

Depois de 34 anos, foi reencontrada, reconsagrada, e hoje segue firme sob a guarda do Porto Rico, no Recife.

Museu do Homem do Nordeste, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, possui calungas em seu acervo | Foto: Acervo/Fundaj

O interesse da Imperatriz Leopoldinense vai além de Dona Júlia, que quer conhecer a história das demais calungas sob a guarda do Muhne.

Um dos exemplos é o da coleção do Maracatu-Nação Elefante, considerado o mais antigo de Pernambuco.

“Nós temos esse acervo, que é maravilhoso e um dos mais completos de um maracatu-nação que existe: o do Maracatu-Nação Elefante, o primeiro do Brasil, fundado em 1800. Eles vêm visitar o Museu para conhecer as roupas e os instrumentos para a elaboração do enredo, das indumentárias e carros alegóricos”, explica o coordenador-geral do Museu do Homem do Nordeste, Moacir dos Anjos.



Veja também