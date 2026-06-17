Museu do Homem do Nordeste recebe visita de escola de samba do Rio de Janeiro para pesquisa
Imperatriz Leopoldinense pesquisa história da calunga do Maracatu Nação Porto Rico para samba-enredo de desfile em 2027
Uma calunga que desapareceu misteriosamente de um museu e, depois de três décadas sumida e desencantada, retorna ao maracatu-nação de origem. Essa é a história que guia o enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, para o desfile das escolas de samba em 2027.
Na pesquisa para a criação do samba-enredo, representantes da agremiação visitarão o Museu do Homem do Nordeste (Muhne), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, na tarde desta quinta-feira (18), a partir das 14h.
Durante o encontro, os responsáveis pela escola de samba devem conhecer algumas das calungas e peças do acervo.
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Eles remontam os maracatus-nação históricos de Pernambuco, como a calunga da história do samba-enredo. Dona Júlia, feita de imbuia e cera tingida em pigmento preto, e que guarda o egun de Maria Júlia do Nascimento, a Dona Santa, rainha do Maracatu-Nação Elefante.
A boneca foi feita a mando de Eudes Chagas, rei coroado do Maracatu-Nação Porto Rico. Após o falecimento do líder, no final da década de 1970, a boneca foi parar em um museu.
Dois anos depois, a neta de santo de Eudes, Elda Viana, assumiu a missão de reestruturar a nação, mas, ao procurar por Dona Júlia, soube que ela sumiu sob circunstâncias misteriosas.
Depois de 34 anos, foi reencontrada, reconsagrada, e hoje segue firme sob a guarda do Porto Rico, no Recife.
O interesse da Imperatriz Leopoldinense vai além de Dona Júlia, que quer conhecer a história das demais calungas sob a guarda do Muhne.
Um dos exemplos é o da coleção do Maracatu-Nação Elefante, considerado o mais antigo de Pernambuco.
“Nós temos esse acervo, que é maravilhoso e um dos mais completos de um maracatu-nação que existe: o do Maracatu-Nação Elefante, o primeiro do Brasil, fundado em 1800. Eles vêm visitar o Museu para conhecer as roupas e os instrumentos para a elaboração do enredo, das indumentárias e carros alegóricos”, explica o coordenador-geral do Museu do Homem do Nordeste, Moacir dos Anjos.