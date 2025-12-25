A- A+

Brumadinho Museu Inhotim, em Minas Gerais, tem recorde de visitação em 2025 Instituto terá programação especial em 2026, quando completa 20 anos

O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, teve este ano o maior número de visitantes de sua história, com 357.684 mil pessoas, e projeta chegar a 361 mil até o fim de dezembro, crescimento de 8,5% em relação a 2024.

O recorde de público, segundo o museu, ocorre em um momento simbólico para a instituição, que em 2026 comemora 20 anos de atuação com um calendário especial de programação.

A diretora-presidente do Inhotim, Paula Azevedo, ressalta que o instituto celebra esse marco com a certeza de que é o reflexo do projeto de institucionalização do museu, iniciado em 2022 a partir da doação de seu fundador, Bernardo Paz.

“Investimos em gestão, em um modelo forte de governança, ampliamos os patrocínios, fortalecemos a programação, o compliance, democratizamos o acesso e nos aproximamos do território. O resultado é concreto. Em 2026, ano de aniversário, seguimos comprometidos em fortalecer o museu e projetá-lo para o futuro”, afirmou.

Como parte da programação de férias e com foco na ampliação do acesso do público, o Inhotim fará uma ação especial no mês de janeiro, funcionando às terças-feiras, dia em que oferecerá meia-entrada para todos os públicos.

A medida amplia a oferta de dias de visitação durante o recesso escolar e cria novas oportunidades para que famílias, turistas e moradores da região vivenciem o museu em período de alta temporada.

“Reconhecido como o maior museu a céu aberto da América Latina, o Inhotim oferece uma experiência singular ao integrar arte contemporânea, paisagem e biodiversidade, em um território que reúne galerias imersivas, obras comissionadas, jardins botânicos e ações educativas voltadas a públicos diversos”, diz o instituto.

Em 2026, o Inhotim terá oito inaugurações, além de uma exposição comemorativa que revisita marcos da história da instituição. Segundo a diretora artística Júlia Rebouças, o museu vai apresentar uma programação que articula obras históricas do acervo como a querida The Murder of Crows (2008), de Janet Cardiff e George Bures Miller, que vai voltar para exibição; e o importante Cildo Meireles, cuja galeria vai ser reformada para receber uma obra inédita no Inhotim, além de novos projetos de artistas como Dalton Paula, Davi de Jesus do Nascimento e Lais Myrrha, esta última inaugura uma escultura ao ar livre de grandes dimensões, além da festa de aniversário do museu, em 18 de outubro, com programação especial e entrada gratuita.

Localização

O museu do Inhotim fica no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, aproximadamente 1h15 de viagem, com acesso pelo km 500 da BR-381, sentido BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim pela BR-040, aproximadamente 1h30 de viagem, sentido BH/Rio, na entrada para o Retiro do Chalé.

