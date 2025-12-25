Qui, 25 de Dezembro

Brumadinho

Museu Inhotim, em Minas Gerais, tem recorde de visitação em 2025

Instituto terá programação especial em 2026, quando completa 20 anos

Inhotim está na preparação para os seus 20 anos Inhotim está na preparação para os seus 20 anos  - Foto: Willian Gomes/Divulgação

O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, teve este ano o maior número de visitantes de sua história, com 357.684 mil pessoas, e projeta chegar a 361 mil até o fim de dezembro, crescimento de 8,5% em relação a 2024.

O recorde de público, segundo o museu, ocorre em um momento simbólico para a instituição, que em 2026 comemora 20 anos de atuação com um calendário especial de programação.

A diretora-presidente do Inhotim, Paula Azevedo, ressalta que o instituto celebra esse marco com a certeza de que é o reflexo do projeto de institucionalização do museu, iniciado em 2022 a partir da doação de seu fundador, Bernardo Paz. 

“Investimos em gestão, em um modelo forte de governança, ampliamos os patrocínios, fortalecemos a programação, o compliance, democratizamos o acesso e nos aproximamos do território. O resultado é concreto. Em 2026, ano de aniversário, seguimos comprometidos em fortalecer o museu e projetá-lo para o futuro”, afirmou.

Como parte da programação de férias e com foco na ampliação do acesso do público, o Inhotim fará uma ação especial no mês de janeiro, funcionando às terças-feiras, dia em que oferecerá meia-entrada para todos os públicos. 

A medida amplia a oferta de dias de visitação durante o recesso escolar e cria novas oportunidades para que famílias, turistas e moradores da região vivenciem o museu em período de alta temporada.

“Reconhecido como o maior museu a céu aberto da América Latina, o Inhotim oferece uma experiência singular ao integrar arte contemporânea, paisagem e biodiversidade, em um território que reúne galerias imersivas, obras comissionadas, jardins botânicos e ações educativas voltadas a públicos diversos”, diz o instituto.

Em 2026, o Inhotim terá oito inaugurações, além de uma exposição comemorativa que revisita marcos da história da instituição. Segundo a diretora artística Júlia Rebouças, o museu vai apresentar uma programação que articula obras históricas do acervo como a querida The Murder of Crows (2008), de Janet Cardiff e George Bures Miller, que vai voltar para exibição; e o importante Cildo Meireles, cuja galeria vai ser reformada para receber uma obra inédita no Inhotim, além de novos projetos de artistas como Dalton Paula, Davi de Jesus do Nascimento e Lais Myrrha, esta última inaugura uma escultura ao ar livre de grandes dimensões, além da festa de aniversário do museu, em 18 de outubro, com programação especial e entrada gratuita.

Localização
O museu do Inhotim fica no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, aproximadamente 1h15 de viagem, com acesso pelo km 500 da BR-381, sentido BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim pela BR-040, aproximadamente 1h30 de viagem, sentido BH/Rio, na entrada para o Retiro do Chalé.

