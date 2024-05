A- A+

Cultura Museu Murillo La Greca recebe edição especial da Feira na Laje, neste sábado (11) Nesta sexta (10) e sábado (11), o evento reúne no jardim do museu mais de 25 empreendedores criativos

Além do espaço para visitação de exposições, o Murillo La Greca, no bairro do Parnamirim, equipamento cultural mantido pela Prefeitura do Recife, sedia, nesta sexta (10) e sábado (11), para a Feira na Laje, que reúne no jardim do museu mais de 25 empreendedores criativos, das 12h às 20h na sexta e das 11h às 19h no sábado. A entrada será gratuita e o público poderá ter acesso ao museu, durante todo o expediente da feira, para visitar as exposições em cartaz.

A feira terá variada oferta de produtos de moda, decoração, papelaria, cosméticos naturais e gastronomia, reunindo muitas opções de presentes para o Dia das Mães. Entre as marcas confirmadas está a Wunderbar, referência em decoração e estamparia autoral na cidade.



Participam também a AP Treze, marca de design que trabalha com quadros e outras peças retratando o bairrismo pernambucano e a Diabo a Quatro, com acessórios de design contemporâneo produzidos em acrílico. A programação conta também com um flashday de tatuagem, feira de adoção de pets e serviço de corte de cabelo durante todo o evento.

Dentro do La Greca, exposições estarão disponíveis para visitação do público interessado em consumir arte. Além de uma mostra preparada pela equipe do museu para apresentar, em uma breve linha do tempo, alguns traços que marcaram a trajetória do patrono do espaço cultural em seu tempo-vida, poderá ser vista a exposição "O traçado da pele", reunindo obras de La Greca em sanguínea, carvão e óleo sobre tela. Também poderá ser vista a exposição fotográfica coletiva de alunos do Senac "Viver Mover - Desvendando a magia oculta do cotidiano", revelando imagens do cotidiano para refletir sobre o sentido da existência.

Serviço

Feira NA LAJE no Museu Murillo La Greca

Datas e horários: Sexta (10), das 12h às 20h, e sábado (11), das 11h às 19h

Local: R. Leonardo Bezerra Cavalcante, 366 - Parnamirim

Acesso gratuito

