Museu nega que Madonna usou roupas de Frida Kahlo expostas na capital do México

O museu Frida Kahlo negou que os vestidos da famosa pintora expostos na Cidade do México tenham sido usados pela estrela pop Madonna, durante sua recente visita à capital mexicana.

A chamada Casa Azul, onde Frida viveu durante 36 anos e que expõe parte do seu legado, garantiu que, por motivos de agenda, a cantora não esteve no museu, localizado no bairro boêmio de Coyoacán.

Madonna, no entanto, visitou parentes de Frida numa casa na zona rica de Pedregal, conforme revelou, no dia 20 de abril, o jornal "Reforma", convidado para o encontro.

“Queremos esclarecer que as roupas, fotos e objetos que Madonna publicou em suas diferentes redes sociais não pertencem nem fazem parte da coleção da Casa Azul”, afirmou o museu, em comunicado.

A celebridade de 65 anos, que fez vários shows no México no fim de abril, como parte da "Celebration Tour", publicou nas suas redes sociais fotografias nas quais é vista com um vestido com flores bordadas no peito e um xale.

“Uma linda lembrança, visitando a casa da família da minha musa eterna Frida Kahlo, na Cidade do México. Para mim, foi mágico experimentar suas roupas e joias, ler seus diários e cartas e ver fotos que nunca tinha visto antes”, escreveu na legenda da postagem do Instagram.

O "Reforma" publicou detalhes do encontro de Madonna com Mara de Anda Romeo, sobrinha bisneta de Frida e de sua filha Mara Romeo Kahlo, que ela já conhecia.





Segundo a reportagem, a cantora tirou fotografias com uma “blusa bordada e um xale” da pintora surrealista, falecida em 1954, aos 47 anos. Além disso, disse possuir três pinturas da artista mexicana.

O museu esclareceu, entretanto, que a coleção de roupas e joias de Frida que salvaguarda “estão sujeitas a rigorosas medidas de conservação e estão expostas no museu, não sendo emprestadas para uso pessoal”.

Com suas decorações de cabeças de flores, sobrancelhas espessas e vestidos huipil, além de seu estilo rebelde, Frida Kahlo tornou-se inconfundível e criou uma estética que foi recriada em uma infinidade de objetos.

