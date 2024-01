Museu Van Gogh suspende quatro funcionários por "má conduta" relacionada a exposição Pokémon

A- A+

O Museu Van Gogh de Amsterdã decidiu suspender quatro funcionários por revelar informações privilegiadas sobre como conseguir ingressos limitados à exposição Pokémon, que ocorreu até o dia 7 de janeiro. O show polêmico incluía seis pequenas pinturas com personagens Pokémon inspirados em Van Gogh.

Dentre os seguranças e recepcionistas suspensos, um tinha mais de 25 anos de experiência na instituição. Outro chegou a ser acusado de desviar uma caixa de cartas do famoso videogame, que havia sido lançada para a exposição. As cartas colecionáveis da franquia são altamente valorizadas - um exemplar raro de 1998 foi vendido em 2022 por quase R$ 30 milhões.

A exposição foi inaugurada no dia 28 de setembro e despertou grande curiosidade pela peculiaridade do tema, que surgiu de uma colaboração com a franquia Pokémon. Três artistas japoneses adaptaram algumas pinturas do pintor holandês para figurar os famosos "monstros de bolso". Intitulada simplesmente "Pokémon", a exposição fez parte das comemorações do 50º aniversário da galeria de arte.

O objetivo deste show foi levar às gerações mais jovens a figura do pintor mais famoso do país e despertar o seu interesse pela arte e pelo patrimônio cultural da cidade. Tamanha foi a repercussão da proposta que, uma hora depois de sua estreia, a fila para percorrer a exposição já era muito longa.



Essa ânsia foi exacerbada pelo brinde ao final do passeio: uma carta gratuita de edição limitada que mostra o personagem Pikachu com chapéu de feltro cinza, em pose inspirada no famoso autorretrato de Van Gogh. Ela foi entregue aos visitantes que preencheram um questionário estilo caça ao tesouro, que envolvia responder a perguntas como quantos girassóis havia nas pinturas de Van Gogh.

O furor em torno dos cartões foi tamanho que o museu decidiu parar de distribuí-los. Atualmente eles estão disponíveis no eBay por mais de R$ 600.

“Como resultado de incidentes recentes em que um pequeno grupo de pessoas criou uma situação indesejável, tomamos a difícil decisão de parar de oferecer cartas promocionais especiais da exposição Pikachu X Van Gogh no museu”, anunciou a instituição durante o evento.

