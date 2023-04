A- A+

TECNOLOGIA & GAMES Música criada por inteligência artificial com vozes de Drake e The Weeknd viraliza Conteúdo já tem mais de 250 mil reproduções no Spotify e 300 mil visualizações no Youtube

Uma música composta usando inteligência artificial (IA) simulando as vozes dos cantores Drake e The Weeknd viralizou nas redes sociais. Heart On My Sleeve ("Coração na manga", em tradução livre) apresenta o que parecem ser as vozes dos artistas cantando vários versos, a maioria referente à cantora e atriz Selena Gomez, ex-parceira de The Weeknd.



Segundo o criador da canção, que se identifica como "Ghostwriter", a música foi criada por um software que foi treinado com as vozes dos dois artistas.

"Estamos apenas começando", escreveu ele abaixo do vídeo da música no YouTube. “Esta é realmente uma nova era”, respondeu um perfil nos comentários, “você nem consegue mais dizer o que é legítimo ou falso”. “Este é o primeiro exemplo de música gerada por IA que realmente me surpreendeu”, acrescentou Mckay Wrigley, desenvolvedor de inteligência artificial, no Twitter.



Desde que foi postada, na sexta-feira, a música teve mais de 8,5 milhões de visualizações no TikTok. A versão completa também foi reproduzida 254 mil vezes no Spotify — de onde foi removida. No Youtube, o vídeo já conta com mais de 300 mil visualizações.

Segundo a BBC, a música, no entanto, parece uma "demo pirata", por apresentar "baixa qualidade, arranhões, às vezes difíceis de entender os vocais e falhas técnicas perceptíveis". Até o momento, nenhum dos artistas se posicionaou oficialmente sobre a música, embora Drake já tenha, em outras oportunidades, expressado sua insatisfação com o fato de sua voz ser usada com essa finalidade.

Recentemente, o cantor criticou o uso da tecnologia para esse fim. "Essa é a gota d'água", disse Drake, por meio das redes sociais, ao tomar conhecimento de que a sua voz foi usada para a criação de uma gravação inédita — sem a sua autorização prévia — por meio de inteligência artificial. A ferramenta, que pode ser chamada como "deep fake" (mecanismo que também serve para a alteração de rostos), realiza uma espécie de clonagem de vozes conhecidas entre o público.

Gravações com as vozes de artistas populares — realizadas por meio do uso de inteligência artificial — vêm ganhando destaque nas redes sociais: há versões de Rihanna cantando "Cuff it", de Beyoncé; Travis Scott entoando o rap "For the night", de Pop Smoke; e Kanye West reeditando o hit “Love yourself”, de Justin Bieber. Nada é lançado com a autorização dos mesmos.

Veja também

eua Kim Kardashian lidera visita de jovens influenciadores à prisão nos EUA