Música de Chico Buarque vira meme nas Olimpíadas

A- A+

Em 1977, a cantora Nara Leão lançou em seu disco ''Meus Amigos são um Barato'' uma composição de Chico Buarque e Sivuca que se tornaria um de seus grandes sucessos. Gravada em dueto por Nara e Chico, a canção ''João e Maria'' é agora usada para esclarecer uma dúvida sobre os Jogos Olímpicos de Paris, e acabou virando meme.

O começo se tudo se deu quando os internautas começaram a questionar no X se os atletas de hipismo levavam seus próprios cavalos para as provas ou se os animais eram fornecidos pela organização dos Jogos o que, segundo eles, "seria um problema caso o cavalo falasse uma língua diferente da do atleta".

Foi nesse momento que recorreram a Chico Buarque e disseram "Se bem que o Chico Buarque tinha um cavalo que só falava inglês", uma referência ao primeiro verso da canção João e Maria.

Mas, sim, os atletas do hipismo levam seus próprios cavalos, ou aqueles com os quais treinam, para as Olimpíadas. Os animais possuem passaporte e viajam acompanhados por veterinários para que tenham todo o conforto e cuidado durante o deslocamento.

A música João e Maria foi composta por Chico em cima de uma melodia que Sivuca tinha feito ainda na infância. Por esse motivo, a letra traz essas referências a brincadeiras de crianças. Pelo período em que foi lançada, muitos ouvintes a associam como uma metáfora à ditadura militar que governava o País. Os cavalos simbolizariam a repressão do governo e o inglês o apoio que os Estados Unidos deram ao golpe de 1964. No entanto, essa versão nunca foi confirmada por Chico.

Veja também

FAMOSOS Tom Cruise fará cena de ação épica no encerramento das Olimpíadas de Paris, diz site