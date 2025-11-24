A- A+

CONCERTO Música de cinema no concerto da Banda Sinfônica nesta quarta (26), no Teatro do Parque O acesso é gratuito, com retirada dos ingressos a partir das 19h, na bilheteria do teatro

As trilhas sonoras que embalaram produções cinematográficas como “Zorro”, “Forrest Gump” e “Guerra nas Estrelas” estão no roteiro do concerto que a Banda Sinfônica do Recife apresenta, nesta quarta (26), às 20h, no Teatro do Parque, bairro da Boa Vista. A regência é do maestro Fabiano André .

O acesso é gratuito, com distribuição dos ingressos a partir das 19h, na bilheteria do Teatro do Parque.

O concerto cinematográfico, com repertório totalmente dedicado às trilhas sonoras de filmes de todos os tempos e gêneros do cinema mundial, é um dos mais esperados pelo público recifense.

Sob a regência do maestro Fabiano André, o programa terá nove peças, começando com o medley “Disney Fantasy”, com trilhas clássicas de antigas animações do estúdio: “Mickey Mouse March” (1928); “It’s a Small World” (1963); “Heigh Ho” (1937); “Who’s Afraid of the Big Bad Wolf” (1933); “Someday My Price Will Come” (1937); “Whistle While You Work” (1937); e “When You Wish upon a Star” (1940).

A segunda peça, “Tangled Medley”, reunirá músicas da animação infantil “Enrolados”: “When Will My Life Begin?”, “I’ve Got a Dream”, “Kingdom Dance”, “I See”, “The Light” e “When Will My Life Begin?”.

Em seguida, a Banda Sinfônica tocará “The Magnificent Seven”, da trilha do faroeste "Sete Homens e um Destino", além de “The Mask of Zorro”, “Two Worlds from Tarzan” e “Forrest Gump Suite”, que celebram personagens inesquecíveis.

Diretamente da fictícia Gotham City, a Banda lembrará os hits “Theme”, “Bat Zone”, “Shootout”, “Clown Attack”, “Charge of the Batmobile” e “End Credits”, na suíte “Batman 1989”.

Em seguida, o repertório viaja ao espaço sideral, com a “Symphonic Suit From Star Wars: The Force Awakens”, com as músicas “The Jedi Steps”, “Finale and Credits”, “Rey’s Theme”, “Kylo Ren Arrives” e “March of the Resistance”.

O final feliz do concerto cinematográfico ficará por conta da música “Gonna Fly Now”, do filme “Rocky”.

SERVIÇO

Concerto cinematográfico da Banda Sinfônica do Recife

Quando: Quarta (26)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Acesso gratuito - com distribuição dos ingressos a partir das 19h, na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99488-6833

*Com informações da assessoria

