A- A+

Streaming Música de Juliette foi a mais escutada de 2023 em Pernambuco no Spotify; confira o ranking Restrospectiva da plataforma de streaming ainda revelou que Nattan foi o artista mais ouvido pelos pernambucanos ao longo do ano

Depois de revelar os seus rankings nacionais e internacionais em 2023, o Spotify revelou as preferências de cada estado brasileiros ao longo do ano. Em Pernambuco, o cantor Nattan foi o artista mais escutado. Já Juliette conta com duas das músicas mais reproduzidas pelos pernambucanos.

Entre os cinco artistas com mais audiência na plataforma no Estado, Nattan é seguido por Felipe Amorim, Taylor Swift, MC Cabelinho e Wesley Safadão. “Tengo”, de Juliette, aparece com a música preferida. Além do primeiro lugar, ela ocupa a quinta posição com “Sai da Frente”.



Completam a relação das cinco canções mais ouvidas “Love Gostosinho - Ao Vivo” (Felipe Amorim e Nattan), “Leão” (Marília Mendonça) e “Coração de Gelo” (Wiu). Entre os podcasts, “Não Inviabilize” teve a maior audiência no Estado, seguido por “Café da Manhã”, “Mano a Mano”, “Podpah” e “O Assunto”.

Confira os mais escutados em Pernambuco na Retrospectiva Spotify 2023:

Top 5 artistas no Spotify em 2023:

Nattan

Felipe Amorim

Taylor Swift

MC Cabelinho

Wesley Safadão

Top 5 músicas no Spotify em 2023:

“Tengo”, por Juliette

“Love Gostosinho - Ao Vivo”, por Felipe Amorim e Nattan

“Leão”, por Marília Mendonça

“Coração de Gelo”, por Wiu

“Sai Da Frente”, por Juliette

Top 5 podcasts no Spotify em 2023:

“Não Inviabilize”

“Original Spotify Café da Manhã”

“Original Spotify Mano a Mano”

“Podpah”

“O Assunto”



Veja também

CINEMA Dupla 'Barbenheimer' lidera indicações ao Globo de Ouro