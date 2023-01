Música de Marília Mendonça entra para lista das 50 mais tocadas no mundo

A- A+

Como se já não bastasse ter sido a artista mais ouvida do Spotify no Brasil em 2022 e além disso ter "Mal Feito" a música mais tocada na plataforma, a cantora e compositora Marília Mendonça segue no topo, dessa vez com "Leão" - composição de Xamã - entre as 50 canções mais ouvidas do mundo, com 1,9 milhão de reproduções em apenas um dia.



Os dados constam na plataforma, em registro feito no último sábado (7), dia em que foi constatada a reprodução da música lançada em 2020 pelo rapper, e que anhou interpretação personalizada de Marília - morta em novembro de 2021 em um acidente aéreo.





A versão da artista de Goiás foi lançada em 2022, integrante do volume dois do projeto "Decretos Reais". A música foi lançada originalmente em dezembro de 2020, em parceria com o rapper Xamã. Durante a live Serenata, em maio de 2021, Marília deu uma nova roupagem à canção, que foi lançada no final do ano passado, no segundo volume do projeto Decretos Reais (Som Livre).



A primeira parte, de julho de 2022, foi o primeiro lançamento póstumo da cantora e compositora. As faixas foram extraídas da live "Serenata", realizada por ela em maio de 2021.

