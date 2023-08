A- A+

Música Música de Raphaela Santos estreia em segundo lugar no ranking local do Spotify; confira Single "Faz falta" chega em boa posição na plataforma de música

O Spotify Local, que classifica as faixas mais populares em determinadas cidades, divulgou nesta segunda-feira (21), que a música "faz falta", de Raphaela Santos, estreiou em segundo lugar no ranking Recife.

A lista semanal é feita apenas em algumas cidades e, na capital pernambucana, o primeiro lugar está com o brega funk "Tira a Roupa", de Lekinho no Beat, MC CH da Z.O, Anderson Neiff, MC Jajau e Trovão no Beat. Em terceiro lugar está o brega funk "De quebradinha". de Danado do Recife, Deyvinho PL, Vitinho MC, Gugu Ofc, DJ Ronaldo e MC C4.

Já o single de Raphaela traz a batida romântica, que já é bem conhecida da cantora pernambucana, com trechos como: quando escutei perdi a direção e agora não sei se vai ter o meu perdão. Você enganou o meu coração e eu dependente dessa ilusão".

A música integra o EP "Paradise", que entrou no Spotify no final do mês de julho. Vale lembrar que entre as ações de lançamento do projeto estava o show surpresa realizado no dia 20 de julho, no Centro do Recife, em que Raphaela puxou alguamas das músicas do recentre trabalho.

Veja também

TEATRO "Në rope - A fertilidade da nossa origem": espetáculo entra em cartaz no Teatro Barreto Júnior