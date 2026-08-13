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BENEFICENTE Música e solidariedade se encontram em show beneficente em Camaragibe Apresentação de Diego Cabral e Banda Viruz acontece nesta sexta (14), no Cine Teatro Bianor, com entrada gratuita e campanha de arrecadação para moradores prejudicados pelas chuvas

A música será usada como instrumento de apoio à população de Camaragibe afetada pelas recentes chuvas. Nesta sexta-feira (14), a partir das 18h, o Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, na Vila da Fábrica, promove uma apresentação gratuita com Diego Cabral e Banda Viruz.

Para participar, o público é convidado a levar alimentos não perecíveis ou peças de roupa em boas condições, que serão encaminhados a famílias atingidas pelos alagamentos.

O temporal provocou danos em diferentes pontos da cidade e deixou moradores com prejuízos que vão além das perdas materiais.

Em meio ao processo de retomada da rotina, a mobilização de artistas e produtores busca contribuir de forma prática com quem enfrenta as consequências da emergência provocada pelas chuvas.

A proposta também reforça a dimensão social da produção cultural.

“A música sempre foi uma forma de reunir pessoas. Dessa vez, queremos usar essa força para ajudar quem perdeu praticamente tudo. Cada alimento, cada peça de roupa e cada pessoa que participar pode fazer diferença para uma família que está tentando recomeçar”, afirma Dom Pablo, produtor cultural e vocalista da Banda Viruz.

A programação ainda contempla uma ação voltada à formação de jovens. Estudantes e profissionais da rede estadual de ensino terão acesso gratuito ao espetáculo, em uma iniciativa que pretende aproximar o público adolescente das linguagens artísticas e dos equipamentos culturais da cidade.

Segundo Dom Pablo, a ocupação do teatro por estudantes também contribui para ampliar o contato da juventude com a produção cultural.

“Queremos que os estudantes entendam que cultura não é apenas entretenimento. A arte também pode formar, aproximar pessoas e mobilizar uma comunidade em torno de uma causa”, explica.

Encontro de diferentes sonoridades

Atuante na música pernambucana desde os anos 1990, a Banda Viruz construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre soul, rap, hip-hop, jazz, samba e referências da cultura nordestina.

O repertório do grupo também se relaciona com questões sociais e com temas ligados à vida nas cidades, à juventude, à desigualdade e ao exercício da cidadania.

Diego Cabral, por sua vez, traz para o espetáculo a tradição da música nordestina. Cantor, compositor e sanfoneiro, o pernambucano começou a se apresentar profissionalmente no Recife em 1998 e tem no forró, no xote e no arrasta-pé algumas de suas principais matrizes musicais.

A reunião dos artistas propõe, assim, uma noite que combina diversidade sonora e ação comunitária, fazendo do palco do Cine Teatro Bianor um espaço de encontro entre música e solidariedade.

Doações seguem até o fim de agosto

Quem não puder comparecer ao show também poderá participar da campanha. O teatro receberá doações até o fim de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Entre os produtos recomendados estão arroz, feijão, macarrão, farinha, óleo e leite em pó. No caso das roupas, a orientação é entregar peças limpas e em condições adequadas para utilização.

Os materiais arrecadados serão repassados às famílias atingidas pelas chuvas. A distribuição ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Camaragibe, que apoia a realização da ação.

SERVIÇO

Show Beneficente - Diego Cabral e Banda Viruz

Quando: Sexta-feira (14), às 18h

Onde: Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro - Avenida Pierre Collier, 140, Vila da Fábrica - Camaragibe-PE

Entrada gratuita

Doações: alimentos não perecíveis e roupas em bom estado

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