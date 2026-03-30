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AGENDA CULTURAL Música em Movimento promove programação de recitais na Fundaj até dezembro; confira Nova temporada de recitais de música de câmara inicia neste domingo (29), na Sala João Cardoso Ayres, no Derby

Com mais uma temporada do projeto Música em Movimento, a sala do cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no bairro do Derby, recebe novos recitais de música de câmara, com apresentações no piano de cauda Steinway & Sons da universidade durante o ano de 2026.

O projeto, iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura (Procult) da UFPE, inciou as apresentações no dia domingo (29) com a apresentação de Luis Felipe de Oliveira e terá pelo menos uma apresentação por mês.

Nesta edição, a Música em Movimento amplica seu alcance a partir da atuação conjunta entre a recém-criada Associação Pernambucana Música em Movimento e a Procult.

A partir disso e da parceria com a Fundaj, o projeto estabelece uma articulação estratégica que favorece a valorização da cultura universitária em diálogo direto com a sociedade.

Para o curador, coordenador da Música em Movimento e diretor de Artes da Procult, Antonio Nigro, a colaboração entre as instituições fortalece o enraizamento do projeto no território enquanto amplia sua dimensão formativa e seu compromisso com a preservação, reflexão e difusão da diversidade cultural.

''Mais do que uma série de recitais, o Música em Movimento afirma-se como uma plataforma de encontro entre artistas, estudantes e público, promovendo a diversidade de repertórios e a excelência artística'', afirma.

Confira os participantes

Além de nomes que circulam pelo cenário artístico da música de câmara a nível regional, como Luis Felipe Oliveira, Guilherme Rodrigues e Tarcisio Gomes, a programação inclui, pela primeira vez, nomes internacionais.

Entre eles, estão o pianista Daniel Linder, da University of Arizona, nos EUA; e a pianista Lena Johnson, da Örebro Universitet, da Suécia.

''A temporada 2026 reafirma o Música em Movimento como uma ação estruturante da política cultural da UFPE, comprometida com a democratização do acesso à arte, a formação de públicos e o fortalecimento das práticas musicais em Pernambuco, conectando a universidade à vida cultural da cidade e às dinâmicas contemporâneas da criação artística'', afirma o coordenador do projeto.

Além da programação comum, com apresentações sempre no último domingo de cada mês, a temporada traz também o VI Encontro de Piano em Pernambuco, nos dias 15, 16 e 17 de maio.

Os recitais se iniciam a partir das 11h, no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj. A entrada é gratuita, limitada à lotação da sala.

Confira a programação completa

26 de abril

Sabrina dos Santos e Luis Felipe Oliveira

15, 16 e 17 de maio

IV Encontro do Piano em Pernambuco

Programação especial

31 de maio

Pedro e Jaderson

28 de junho

Lena Johnson

26 de julho

Daniel Linder

30 de agosto

Luciana Noda (DaniLu)

27 de setembro

José Henrique Martins e Isabella Perazzo

25 de outubro

Guilherme Rodrigues e Tarcisio Gomes

29 de novembro

20 de dezembro

Concerto de encerramento

Parte pra 3

SERVIÇO

Música em Movimento 2026

Quando: 29 de março, 26 de abril, 31 de maio, 27 de junho, 26 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro, 29 de novembro e 20 de dezembro sempre às 11h.

Onde: Sala João Cardoso Ayres - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife - PE

Acesso gratuito



Com informações da assessoria de imprensa

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