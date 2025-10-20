A- A+

ESPETÁCULO DE RUA Dança e música ao vivo ocupam Recife, Olinda e Camaragibe a partir do próximo sábado Gratuito, espetáculo "Ris(c)o", do coletivo Rasura, estreia no Bairro do Recife

Foi com a rua como mote de manifestações como o frevo, o bregafunk e a música instrumental, entre outras, que o coletivo Rasura deu vida ao espetáculo "Ris(c)o" - que terá, a partir do próximo sábado (25), apresentações gratuitas de dança e música ao vivo nas cidades de Recife, Olinda e Camaragibe.



Com estreia no Bairro do Recife, precisamente na Rua da Moeda, o espetáculo se propõe a ser uma escrita no tempo, com resgate da história de cada lugar a partir de expressões corporais manifestadas em meio a possibilidades, brincadeiras e gestos.

"O que significa correr risco, por exemplo? O risco de cair, a necessidade de equilibrar-se, espiar, observar, fugir, avançar, correr, saltar. Além disso, a palavra também soa como riso, e sempre foi um mote de Rasura a ideia de 'organizar a raiva e defender a alegria' ", conta Mayara Ferreira, ao falar sobre a concepção de um corpo mais atento, ágil, contraído, tensionad e inspirado nas provocações do próprio nome do trabalho para a construção dos movimentos.



Mayara é uma das artistas idealizadoras de "Ris(c)o", junto a Yanca Lima e Gabi Carvalho.

Música ao vivo

A música do espetáculo é executada ao vivo, a partir de uma base previamente gravada, que amplifica a dimensão da trilha sonora - composta e produzida por Filipe de Lima - fazendo com que plateia e pessoas que passem pelo local, sejam convidadas a observar.





De acordo com Gabi, que também assina a direção musical, junto a Filipe, "instrumentos de pele e efeitos executados por Kalua do Rolete, presente nas celebrações de matriz afro-indígenas, além do trompete com Hallan Martins, representanrte do encontro com as orquestras de frevo de rua, maracatu rural, afrobeat e jazz", foram os escolhidos para o espetáculo.



Mayara Ferreira, Yanca Lima e Gabi Carvalho | Crédito: Felipe Karnakis

Além do Bairro do Recife...

O 'start' de "Ris(c)o" será no Bairro do Recife, mas já há apresentações confirmadas também na Praça da Várzea e na Bomba do Hemetério, respectivamente nos dias 1° e 29 de novembro.



Já em Olinda e em Camaragibe, as datas ainda vão ser anunciadas.



Criado em 2021, a edição atual é a segunda promovida pelo grupo, que se propõe a investigar manifestações culturais locais, somando a saberes de tradições afro-diaspóricas e indígenas.



Vale ressaltar que no processo de criação de "Ris(c)o", Duda Serafim, Ju Zacarias e Marcos Teófilo integram as formações e preparação corporal.

Na 'Circulação Recife', o espetáculo conta com apoio da Prefeitura do Recife, através do Edital Multilinguagens - Recife Criativo da Política Nacional Aldir Blanc 2024.



Já a 'Circulação Pernambuco' tem incentivo do Governo do Estado, por meio do Edital Fomento de Iniciativas Artísticas-Culturais das Política Nacional Aldir Blacn 2024.

SERVIÇO

Ciculação Recife - "Ris(c)o"

Quando: Sábado (25), às 16h

Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @rasura.rasura

Outras datas e locais em Recife:

1° de novembro - Praça da Várzea, '6h

29 de novembro - Bomba do Hemetário, 16h

