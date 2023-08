Música "hoje não" chega às plataformas de música trazendo uma vibe dançante de forró

A- A+

O novo single da multiartista Kelly Oliveira, "Hoje não", chega nesta quinta-feira (24) às plataformas de música. O hit brasileiro traz elementos da canção "Complicated", da canadense Avril Lavigne, em ritmo dançante de forró e será apresentado junto com um clipe. A letra fala da hora de dar a volta por cima depois de sofrer por amor.

Segundo a intérprete de "Hoje não", a canção trata de uma mulher que decidiu sair de um relacionamento em crise, se empoderar e dar a volta por cima, dando uma chance para ela mesma. O clipe segue a mesma temática e traz uma mulher que joga a tristeza para cima, se empodera e escolhe e resolve apreciar a vida com as amigas.

A artista é conhecida por participações em grandes eventos como Carnaval do Recife, São João do Recife e Janeiro de Grandes Espetáculos.Nacionalmente, Kelly participou da turnê 'Somos Uno' de Geraldo Azevedo e também já dividiu o palco com Elba Ramalho, Fafá de Belém, Morais Moreira, Sandra de Sá, Emílio Santiago, André Rio e Maciel Melo.

Vale lembrar que este tem sido um ano de bastante trabalho. No começo de 2023, Kelly apresentou o sucesso “Sobrando Azar”, que junto com a nova música “Hoje Não” faz parte do projeto da nova fase da cantora composto por sete músicas, além da gravação de DVD ao longo deste ano.

A faixa “Hoje Não” tem produção musical de Júnior Joel e Tiago Piupiu, mixagem de Hélio Ronzenblit, foi gravada no Somáx Estúdios e distribuído pela gravadora Polydisc Music.

Multiartista Kelly Olliveira lança música “Hoje Não”

Data: Quinta-feira (24/08)

Onde: Em todas as plataformas digitais de música e no Youtube

