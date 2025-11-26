A- A+

MÚSICA Primeiro Museu da Música Instrumental abre as portas no interior de Pernambuco Localizado em Aliança, no distrito de Upatininga, espaço resguarda memórias musicais da Banda 15 de Novembro

A Mata Norte de Pernambuco, mais precisamente a Zona Rural de Aliança, no distrito de Upatininga, vai ser anfitriã do primeiro Museu da Memória da Música Instrumental, com abertura na sede da Sociedade Musical 15 de Novembro, neste sábado (29).

O novo espaço integra a programação do aniversário da sede, fundada em 1888 e que passa, agora, a contemplar a música filarmônica.

Viabilizado sob incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), através da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), o museu foi pensado para se tornar referência de registro, preservação e difusão da história da banda - uma das mais antigas de Pernambuco.

Esforço coletivo

Com acervo que guarda de fotografias a partituras e documentos, o museu começou a ser idealizado a partir de um esforço coletivo de moradores locais, músicos e instrutores.



Estruturado, o espaço passa a ser aberto à visitação pública tornando-se, também, um ambiente de pesquisa, educação artística e valorização do patrimônio cultural da zona canavieira.







Além da linha do tempo detalhada com painéis futuantes, vitrines e documentários com depoimentos de integrantes e de pessoas que já passaram pela banda, o museu também vai oferecer espaço interativo para o público que poderá experimentar instrumentos e dançar ao som do frevo rural assinado também pelos músicos do conjunto musical.



Foi também do espaço que nasceu a Escola de Frevo Zezé Corrêa e a orquestra que representou Pernambuco e o frevo no Rio de Janeiro, no ido ano de 2016, nos Jogos Paralímpicos.

Upatininga no cenário cultural

A partir da abertura, o distrito de Upatininga passa a compor o o cenário de cultura de Pernambuco, que terá mais um espaço dedicado à arte da música.



Atualmente, aliás, a Banda 15 de Novembro conta com cerca de 80 alunos entre crianças e jovens seguindo, portanto, a vocação de formar novos instrumentistas.



SERVIÇO

Abertura do primeiro Museu da Música Instrumental

Quando: sábado, 29, às 19h

Onde: sede da Banda 15 de Novembro, em Upatininga (distrito de Aliança)

Acesso gratuito



Visitação do museu, aos sábados, das 9h às 16h e funcionamento da sede de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 16h

