Recife Música na Igreja inicia edição de Páscoa com apresentação na Matriz de Apipucos, no Recife Igreja de Nossa Senhora das Dores abre a semana de celebrações, neste sábado (12)

Neste sábado (12) começa mais uma edição do projeto Música na Igreja, que promove concertos nos templos históricos do Recife.





A programação abre a semana de celebrações de Páscoa na Capital pernambucana. A igreja escolhida desta vez é a Nossa Senhora das Dores - Matriz de Apipucos.

A história da localidade é remota do processo de colonização do Recife, remetendo ao ciclo da cana-de-açúcar, em que os engenhos eram desenvolvidos nas margens do rio Capibaribe.

Com base nessa história de Apipucos, a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, convida para o concerto de Páscoa 2025.

Para o programa que será executado pela Orquestra Riviera do Recife, foram escolhidas peças do repertório erudito religioso com apresentação de 1h.

- Pout pourri de abertura (Camp Kirkland e Tom Fettke)

- Coroai o Rei (Sharon Damazzo )

- Jesus Alegria dos Homens (J.S Bach )

- Ave Maria (F.Shubert )

- Pai Nosso (Padre Marcelo Rossi )

- Maria Maria (Milton Nascimento )

- Ave Maria Sertaneja (Luiz Gonzaga )

- Oração de São Francisco (Padre Cassimiro Iraia )

- Ária da Quarta Corda (J.S Bach)

