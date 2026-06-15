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CULTURA "Música na Igreja": Orquestra Rockfônica promove espetáculo musical no bairro da Várzea Após a missa das 19h, o evento reuniu jovens, adultos e idosos na histórica Igreja Imperial Matriz de Nossa Senhora do Rosário, no último domingo (14)

A Orquestra Rockfônica realizou, na noite do último domingo (14), um espetáculo na Paróquia da Várzea, na Igreja Imperial Matriz de Nossa Senhora do Rosário, na Zona Oeste do Recife, atraindo cerca de 200 pessoas de diferentes faixas etárias, entre jovens, adultos e idosos. A programação foi gratuita e aberta ao público em geral.

Em clima de São João, o concerto gratuito ocorreu após a missa das 19h e contou com um repertório sinfônico que reuniu canções católicas, clássicos populares e músicas juninas tradicionais que fazem parte da cultura nordestina.

O grupo musical faz parte do projeto "Música na Igreja", iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L), que promove concertos gratuitos em templos históricos da cidade, combinando música erudita e popular ao patrimônio cultural.

O projeto municipal "Música na Igreja" chegou à Paróquia da Várzea, na secular Igreja Imperial Matriz de Nossa Senhora do Rosário, com um concerto gratuito da Orquestra Rockfônica. O evento ocorreu na noite do último domingo (14) e contou com um repertório musical de músicas eruditas, clássicos populares e canções juninas que fazem parte da tradição nordestina. Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

O projeto municipal "Música na Igreja" chegou à Paróquia da Várzea, na secular Igreja Imperial Matriz de Nossa Senhora do Rosário, com um concerto gratuito da Orquestra Rockfônica. O evento ocorreu na noite do último domingo (14) e contou com um repertório musical de músicas eruditas, clássicos populares e canções juninas que fazem parte da tradição nordestina. Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Felipe Arruda, de 18 anos, Mariana Ribeiro, 21, e Miguel Alves, 15, são jovens paroquianos que atuam ativamente ao longo da semana na secular Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

O projeto municipal "Música na Igreja" chegou à Paróquia da Várzea, na secular Igreja Imperial Matriz de Nossa Senhora do Rosário, com um concerto gratuito da Orquestra Rockfônica. O evento ocorreu na noite do último domingo (14) e contou com um repertório musical de músicas eruditas, clássicos populares e canções juninas que fazem parte da tradição nordestina. Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco



Em mais uma edição da iniciativa municipal, a orquestra deu início ao concerto com a canção "Ária da 4ª Corda", de Johann Sebastian Bach. Paroquianos, turistas, entusiastas da cultura e moradores da região tiveram a oportunidade de contemplar o espetáculo musical.

"Quando o nosso pároco, o padre Josenildo Cândido, falou que receberíamos a Orquestra Rockfônica, foi uma emoção muito grande. Ficamos felizes em poder receber em nossa casa uma orquestra tão linda e que cantou tão bem tantas músicas, tanto católicas quanto tradicionais da época, aproveitando o período junino de forró. Foi muito legal ver a quantidade de pessoas da paróquia que também vivenciaram isso, que puderam prestigiar essa sinfonia. Foi maravilhoso!", destacou a paroquiana e coordenadora da Pastoral da Acolhida, Mariana Ribeiro.

Paroquiana, participante do Encontro de Jovens com Cristo (EJC), coordenadora do Grupo Jovem Rosarium e da Pastoral da Acolhida, Mariana Ribeiro, de 21 anos, afirma que foi uma grande emoção receber a orquestra na Igreja Matriz, destacando a alegria de acolher um grupo que apresentou um repertório variado, com músicas católicas e também juninas | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco.

Com um repertório de 16 composições populares e eruditas, a apresentação sinfônica reuniu canções como “Primavera”, de Vivaldi, “Xote das Meninas” e “Olha Pro Céu”, de Luiz Gonzaga, e "Hallelujah", de Leonard Cohen, emocionando o público presente no templo religioso, que tem mais de quatro séculos de história.

"Eu vim aqui para participar da orquestra, que foi um momento muito especial e gratificante, em que todo mundo demonstrou união e envolvimento ao cantar juntos, principalmente na parte da Ave Maria, que é uma oração que faz parte do cotidiano da gente, que a gente sempre escuta com muita fé às seis horas da noite", relata o cerimoniário paroquial Felipe Arruda, de 18 anos.

Participante do Encontro de Jovens com Cristo (EJC), membro da Pastoral dos Coroinhas, do Grupo Jovem Rosarium, e cerimoniário paroquial, Felipe Arruda, de 18 anos, ressalta que, como fiel, a experiência de receber e vivenciar as apresentações da Orquestra Rockfônica, especialmente o momento da execução da "Ave Maria Sertaneja", foi muito especial, única e gratificante | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Fundado em 2017, o projeto tem como intuito oferecer à sociedade uma experiência cultural gratuita em templos que fazem parte do patrimônio histórico da cidade. Entre os destaques do concerto, a composição “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, levou o público a cantar em harmonia junto à sinfonia instrumental.

No coro da igreja, espaço elevado onde o Ministério de Música canta e toca durante a missa, jovens ocuparam o local e dançavam em pares durante o repertório, especialmente durante as músicas tradicionais de São João.

"As apresentações da Orquestra Rockfônica foi motivo de grande alegria para a nossa Pastoral dos Coroinhas e também para as idosas que fazem parte da nossa igreja. Elas se divertiram com músicas da época delas, e gostaram muito, especialmente no final, quando tocaram o instrumental da Ave Maria. Espero que esses músicos voltem todo ano nessa mesma época, para que a gente possa escutar músicas que todo mundo gosta", declarou o coordenador da Articulação da Juventude Salesiana (AJS), do Instituto Santa Maria Mazzarello, Miguel Alves.

Coordenador da Articulação da Juventude Salesiana (AJS), do Instituto Santa Maria Mazzarello, membro da Pastoral dos Coroinhas e participante do Grupo Jovem Rosarium, Miguel Alves, de 15 anos, destaca que a chegada da Orquestra Rockfônica à igreja foi motivo de grande alegria para sua pastoral e para os fiéis mais idosos, que também estiveram presentes e gostaram bastante da apresentação sinfônica | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A noite de apresentações foi encerrada com “Ave Maria Sertaneja”, composta pela dupla Júlio Ricardo e Osvaldo de Oliveira e eternizada na voz do Rei do Baião, em um momento de forte emoção para o público presente. Em pé, os espectadores aplaudiram os artistas por mais de um minuto.

Nos últimos meses, a Orquestra Rockfônica promoveu apresentações em diferentes pontos da cidade, como o Parque da Tamarineira, na Zona Norte, em novembro do ano passado, e o Forte do Brum, no Bairro do Recife, no mês passado.

O calendário das próximas apresentações do grupo deve ser divulgado em breve, ainda sem data definida.

Repertório completo do concerto:

Ária da 4ª Corda – Bach Jesus Alegria dos Homens – Bach Canon in D – Pachelbel Primavera – Vivaldi Hallelujah – Leonard Cohen Jupiter Theme – Gustav Holst Cinema Paradiso – Ennio Morricone Over the Rainbow – H. Y. Harburg My Way – Frank Sinatra Lamento Sertanejo – Dominguinhos Mourão – Guerra Peixe Sabiá – Luiz Gonzaga Xote das Meninas – Luiz Gonzaga Olha Pro Céu – Luiz Gonzaga Asa Branca – Luiz Gonzaga Ave Maria Sertaneja – Luiz Gonzaga

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