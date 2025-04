Música, produtos e publicidade: saiba de onde vem a fortuna de R$ 2 bilhões de Lady Gaga

A- A+

Já no Rio para o seu show de sábado (3) e ocupando todo o sexto andar do Capacabana Palace, Lady Gaga tem, segundo informações revista norte-americana Forbes, uma fortuna avaliada em US$ 320 milhões (cerca de R$ 2 bilhões na atual cotação).

Boa parte de sua fortuna vem diretamente da música. Stefani Joanne Angelina Germanotta, seu nome verdadeiro, começou a cantar em clubes e bares nova-iorquinos, até estourar em 2008 ao lançar o álbum "The fame". A partir de então, ela criou um império da música, se tornando uma das artistas mais bem pagas do pop internacional.

Música

Estima-se que ela já tenha vendido cerca de 170 milhões de discos e singles, e arrecadado mais de US$ 800 milhões em bilheteria com mega turnês internacionais. Entre suas turnês mais bem-sucedidas, estima-se que "The Monster Ball Tour" (20092011) arrecadou US$ 227 milhões; "Born This Way Ball" (20122013), US$ 175 milhões; e "Enigma + Jazz & Piano" (20182024), US$ 110 milhões. As projeções para a turnê atual, "The Mayhem Ball" (2025), estão entre US$ 100 milhões e US$ 125 milhões.





Cinema e TV

A Mother Monster também fatura alto com seu lado atriz, em grandes produções do cinema e da TV, em Hollywood. Na refilmagem de "Nasce uma estrela", pelo qual ela ganhou o Oscar de atriz e canção original em 2019, estima-se que seu cachê tenha ficado entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões (além dos royalties da trilha sonora); já nos longas "Casa Gucci" (2021) e "Coringa: Delírio a dois"(2024) o cachê foi avaliado em US$ 10 milhões.

Linhas de produtos

A cantora tem sua própria linha de produtos de beleza, comercializada pela sua produtora, a Haus of Gaga. Ela lucra com o licenciamento de produtos relacionados a seu nome e imagem, como perfumes, roupas, itens de colecionadores e até o documentário "Gaga: Five foot two" (Netflix). Em 2019, ela abriu sua própria empresa de cosméticos veganos, a "Haus Labs by Lady Gaga".

Publicidade

Lady Gaga é requisitada por grandes marcas, muitas do mercado de luxo. Com longa relação com a Tiffany & Co, ela estreou uma campanha da joalheria para a coleção Tiffany HardWear, exibida durante o Super Bowl em 2017, no qual ela fez a apresentação do intervalo. Ela também tem uma parceria com a MasterCard.

Outros negócios

Gaga ainda fatura cerca de US$ 3 milhões por ano com restaurante italiano Joanne Trattoria, no Upper West Side, em Manhattan, em Nova York; estima-se que a Ate My Heart Inc, que gerencia os seus empreendimentos, tenha uma receita de US$ 20 milhões por ano; e que a sua gravadora, Chromatica Records, tenha um faturamento de US$ 10 milhões por ano até 2026.

Chegada ao Rio

A cantora chegou na madrugada desta terça-feira (29) pela garagem do Copacabana Palace. Driblando a multidão que a esperava, Gaga entrou pelos fundos do hotel, onde fica a recepção do teatro do Copa, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e desembarcou na garagem subterrânea. Antes, ao pousar no Aeroporto Internacional do Galeão com seu jatinho particular, a Mother Monster mandou que as luzes fossem apagadas e entrou no carro de roupa preta e óculos escuros.

No dia a dia, assim como aconteceu com Madonna, é possível que a cantora faça saídas discretas e não desça pelo hall comum a outros hóspedes. Em casos como este, a celebridade deixa o hotel pela cozinha do Pérgula, restaurante que fica perto da piscina.

