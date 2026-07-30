Música, teatro e literatura: Festival A Letra e A Voz entra em cena no Recife nesta sexta (31)

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É sobre o instrumento que conecta mundos, entrelaça pessoas e pauta importâncias, e também reverbera (en)cantos e chega a quem tem que chegar.



Assim é a palavra: falada, cantada, versada, anunciada, tal qual vai acontecer desta sexta (31) até o próximo dia 8 de agosto na 23ª edição do Festival A Letra e A Voz - evento que celebra e convoca em música, teatro e literatura o público que, a propósito, tem acesso gratuito à programação mediante outro dos muitos atos que podem ser espalhados pela palavra, a solidariedade: a entrega de um quilo de alimento não perecível será bem-vinda.



Sob o tema “Narrativas para Habitar o Mundo: Vozes que se Encontram”, o festival de literatura, promovido pela Prefeitura do Recife, homenageia na edição o artista visual Tiago West e o escritor Raimundo Carrero, ambos in memoriam, e a Frente Nacional das Mulheres do Hip-Hop de Pernambuco.









Com programação descentralizada, espaços públicos, culturais e acadêmicos, entre eles o Teatro de Santa Isabel e o Paço do Frevo, recebem escritores, cantores e outros fazedores de arte, a exemplo de Gregorio Duvivier, Juliana Linhares e Carol Levy, entre outros nomes.



Santa Isabel

Um dos templos culturais do Recife, o Teatro de Santa Isabel, na região central, recebe logo mais, em noite de abertura, o autor e ator Gregorio Duvivier. No palco ele apresenta “Aos Pés da Letra”.



Ainda no teatro, amanhã a escritora paulista Aline Bei divide o palco com a pernambucana Clarice Freire na mesa “Narrativas para Habitar o Mundo”.



O Santa Isabel vai ser um dos espaços ocupados pelo festival | Crédito: Ed Machado/Arquivo/Folha de Pernambuco



E no domingo Juliana Linhares, um dos nomes mais celebrados da música brasileira, faz o show do novíssimo “Até Cansar o Cansaço”.



West

Também no Santa Isabel, no domingo (2), a mesa “A Cidade Inventada: Tiago West” rememora a poesia urbana e tão sensível quanto intensa de West, falecido em fevereiro deste ano.



Com as professoras universitárias Natasha Centenaro e Malu Freitas, e o irmão do poeta, Rafael West, compondo a mesa. Na ocasião será lançado o Memorial Tiago West.



West e Carrero estão entre os homenageados da edição do festival | Crédito: Julya Caminha e Anderson Stevens/Arquivo/Folha de Pernambuco

A segunda mesa será “Sonhar para Habitar o Mundo: Raimundo Carrero”, junto a West, outro dos nomes celebrados na edição. Participam os autores Marcelo Pereira e Conceição Rodrigues.



Hip-Hop

A Frente Nacional de Mulheres do Hip-Hop de Pernambuco, também homenageada nesta edição do festival, comanda no fim de semana de estreia a batalha de slam “Chama Elas”.



E vai valer acordar cedo no sábado para contemplar no Teatro Hermilo Borba Filho o espetáculo “Vento Forte para Água e Sabão”, da Cia Fiandeiros.



No domingo, a farra literária continua com visita guiada pelo Teatro de Santa Isabel, que terá, ainda, contações de histórias.



SERVIÇO

23ª edição do Festival A Letra e a Voz

Quando: de hoje a 8 de agosto

Onde: Espaços públicos e culturais do Recife

Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível (as doações serão destinadas ao Banco de Alimentos do Recife)

Programação completa no Instagram @culturadorecife

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