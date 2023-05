Musical "A cigarra e a formiga" tem apresentação única no Teatro do Parque, neste domingo (21)

A- A+

Entra em cartaz no Teatro do Parque (rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife), neste domingo (21), às 16h, o espetáculo infantil "A cigarra e a formiga", dirigido por Roberto Costa. Em formato musical cantado e tocado ao vivo, a montagem reúne em cena cinco atores e três músicos que dão vida a essa história que atravessa gerações e é uma das fábulas preferidas das escolas pelos seus muitos ensinamentos para os pequenos.



Os ingressos para esta única apresentação em Recife estão à venda no Site Sympla, ou na bilheteria no Teatro do Parque no dia da apresentação, a partir das 15h (a depender da disponibilidade).

“Sonhava em fazer um musical ao vivo, o que por aqui é bem difícil, por não termos maiores investidores nessa área. O custo de mão de obra e equipamentos é caríssimo o que torna inviável, mas, resolvi me aventurar nesse universo e aí está. Entregaremos ao público um trabalho que certamente emantará toda a família” diz o diretor Roberto Costa.

O musical

A Cigarra e a Formiga é uma adaptação da famosa fábula de Esopo, traduzida em francês por Jean de La Fontaine. O espetáculo conta a história de uma cigarra, que passa o verão cantarolando na floresta, enquanto as formigas trabalham de forma dura, para estocar alimentos e assim poderem sobreviver no inverno.



Nesta adaptação, outros insetos que convivem no ambiente também aconselham a Cigarra. Dona Joaninha, Abelhão, Abelhuda, Borboleta e as formigas, encontram com a Cigarra e assim cada uma a seu jeito, tentam convencê-la a ser precavida e guardar alimentos para um futuro próximo. Como conta a história, isso só acontece no final, quando se vê com frio e fome e é acolhida pelas formigas.



O público pode esperar uma grata surpresa ao final do espetáculo. Várias lições são vistas neste texto: Solidariedade, amizade, compartilhamento, união, entre outras mensagens valiosas.



"Venham ao Teatro do Parque e terão uma grata surpresa. Não faltarão figurinos muito bem cuidados, cenários caprichados e vários efeitos especiais para encantar a meninada e marcar para sempre a ida ao teatro. A trilha tocada e cantada toda ao vivo é um diferencial para esta montagem", convida o diretor.

*Tem direito a meia-entrada: Crianças de 2 a 12 anos; Idosos; Professores; Pessoa com deficiência e o seu acompanhante; doadores de sangue ou medula óssea; Jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos que pertencem as famílias de renda mensal de até dois salários mínimos, inscritas no CadÚnico do governo federal.

Ficha técnica:

Direção Geral e artística: Roberto Costa.

Direção musical e sonoplastia: Luiz Henrique.

Iluminação: Yuri Costa.

Coreografias – Augusto Neves.

Contrarregras: André Nascimento e João Batista.

Assistentes de produção: Monica Vilarim, Maria da Conceição e Rachell Costa.

Designer: Pamela Gondim.

Assessoria de imprensa: Alberto Feitosa.

Elenco:

Luan Alves, Ashila Moraes, Isabela Leão, Maycon Douglas e Ania Cellos.

Músicos:

Luiz Henrique, Linaldo Lima e Arthur Correia.



Serviço:

Musical "A cigarra e a formiga"

Local: Teatro do Parque

Data e hora: Domingo, 21 de maio de 2023, às 16h00.

Valor do ingresso: R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia-entrada) pelo Sympla ou na bilheteria

