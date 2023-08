A- A+

Streaming "Humor Negro" vira série no Globoplay e Multishow; confira Especial contará com novo formato de 10 episódios e está previsto para estrear nesta segunda-feira (21)

A série "Humor Negro" está prevista para estrear nessta segunda-feira (21), às 22h30, no Multishow, e também estará disponível para assinantes da Globoplay em dua levas de 5 episódios, nos dias 21 e 28 de agosto, a partir das 18h.

O projeto, que foi idealizado e produzido pela Conspiração, tem redação final de Renata di Carmo e direção por Rodrigo França, conhecido por produções que exploram problemáticas contemporâneas, "Humor Negro" utiliza da comicidade, por meio de situações absurdas e pitorescas, como ferramente para desmascarar e tecer críicas acerca do racismo enfrentado por artistas negros nos bastidores da indústria.

“Essa é uma grande oportunidade de mostrar mais humoristas e as nossas subjetividades. Serão dez episódios com convidados especiais. Sempre com uma temática central na dramaturgia e no stand up comedy, homenageando um artista que contribuiu ou contribui para o humor negro brasileiro” comenta Rodrigo

Com elenco fixo de peso, composto por nomes renomados do humor nacional, como Maíra Azevedo e Evaldo Macarrão, a série ainda contará com participações especiais de Hélio de La Peña, Junior Chicó, Luana Xavier, Marcelo Magano, Matheus Buente, Patrick Sonata, Thamirys Borsan, Tiago Banha, e Yas Fiorelo.

