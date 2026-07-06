Musical que celebra os 80 anos de Alceu Valença chega ao Recife em setembro
"Anunciação - O musical de Alceu Valença" é inspirado no universo criado pelas músicas do artista pernambucano
"Anunciação - O musical de Alceu Valença", mais uma homenagem aos 80 anos do músico pernambucano, já tem data para chegar ao Recife. Depois de estrear no Rio de Janeiro, o espetáculo ganha sessões no Teatro do Parque de 2 a 6 de setembro.
Com direção geral de Miguel Colker e direção artística de Duda Maia, a peça mergulha no universo artístico de Alceu, unindo teatro e música. Sem personagens fixos, a dramaturgia é guiada por cerca de 35 canções, incluindo “Anunciação”, “La Belle de Jour” e “Tropicana”.
Luiza Loroza e Duda Rios, cofundador da Barca dos Corações Partidos, assinam o texto. A “mitologia valenciana”, com personagens, paisagens, símbolos e sensações presentes na obra do artista, ganham vida em uma narrativa livre.
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Os autores integram o elenco do musical, que também conta com Maria Pérola, Juzé, Jef Lyrio, Natascha Falcão, Beto Lemos e Rafael Lorga. A direção musical é de Ricco Viana. Os ingressos para a temporada no Recife começam a ser vendidos nesta segunda-feira (6).
Serviço:
"Anunciação - O musical de Alceu Valença"
Quando: de 2 a 6 de setembro; quarta, quinta e sexta, às 20h, sábado e domingo, às 18h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, via Sympla
Informações: @alceuomusical