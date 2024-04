A- A+

TEATRO Musical ''Capiba, pelas ruas eu vou'', chega no Teatro do Parque com encenação imersiva O espetáculo conta com sessões no dia 20 e 21 de abril, a partir das 19h e 17h, respectivamente

O espetáculo ''Capiba, pelas ruas eu vou'' aborda a história de um dos maiores compositores de frevos do Brasil, o músico pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa (1904-1997), mais conhecido como Capiba.



Nos dias 20 e 21 de abril, o espetáculo estará com programação no Teatro do Parque, na região central da Capital pernambucana, a partir das 19h e 17h, respectivamente, com os ingressos custando a partir de R$ 25, no Guichê Web.



O musical do projeto Aria Social também homenageia a professora e coreógrafa, Ruth Rozembaum, e a referência da música instrumental brasileira, Maestro Spok, pelas suas contribuições à cultura pernambucana.

Maestro Spok | Crédito: Divulgação

Desde sua estreia, em 2022, ''Capiba, pelas ruas eu vou'', narra a jornada de Capiba e o seu vínculo com a música. Nascido em Surubim, no Agreste pernambucano, filho de um mestre de banda, o artista lia partituras antes mesmo de aprender a ler.



O espetáculo une música, dança, teatro, fotografia e cinema a um elenco de 45 bailarinos-cantores e 19 músicos, que honram a multiplicidade do legado do artista pernambucano.



O artista morou na Paraíba e veio para o Recife aos 26 anos de idade, onde virou bancário e cursou a Faculdade de Direito da cidade, apesar de não ter exercido a profissão. A sua primeira composição foi ''Valsa Verde'', em 1931, mas o músico ficou conhecido pelas composições dos frevos dos anos 1930.



Muito além do frevo, ele foi autor de outros gêneros como as valsas, os sambas, maracatus, cirandas, marchas e música erudita, incluídas na encenação ao vivo, são mais de 200 composições, incorporadas por projeções de cinema e fotografias, promovendo um cenário imersivo aos espectadores, entre elas a ópera ''Missa armorial'', uma obra apresentada no musical.



Essa imersão poderá ser vista também em junho, no Teatro RioMar, no dia 6, e no Teatro de Santa Isabel, entre os dias 13 e 16. No mês seguinte, em julho, o musical chega aos palcos paulistas.



Seguindo o princípio do Aria Social, de educação pela arte, parte das sessões são exclusivas para escolas públicas.



''Capiba, pelas ruas eu vou'' tem direção musical e regência de Rosemary Oliveira, a concepção, direção artística e coreografia de Ana Emília Freire, o figurino de Beth Gaudêncio, a direção audiovisual e videografia de Max Levoy, o design de luz e operação de Cleison Ramos, o design de som e operação de Isabel Brito e projeção de Gabriel Furtado.



Para a diretora, maestrina e vice-presidente do Aria Social, Rosemary Oliveira, voltar aos palcos com o musical é sempre emocionante. ''Do início ao fim, mostramos muitas faces do compositor e quando a gente olha para a plateia percebemos olhares muito surpresos, como quem questiona: 'Meu Deus, isso é Capiba?'. O público não espera uma musicalidade tão diversificada, envolvendo ritmos que vão desde o baião até o maracatu'', revela.



Aria Social

O Aria Espaço de Dança e Arte foi criado em 1991 pela bailarina Cecília Brennand com o objetivo de abrigar e integrar todas as artes e contribuir para sua democratização cultural. Em 2004, a iniciativa foi transformada em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), tipo de instituição sem fins lucrativos, e passou a se chamar Aria Social.



Com ênfase na formação completa de bailarinos-cantores, na introdução ao universo musical e ao empreendedorismo, o Aria Social já produziu 27 espetáculos, dentre eles, o consagrado musical ''Capiba, pelas ruas eu vou'', e garantiu oportunidades transformadoras a 10 mil crianças, jovens e seus familiares. Hoje, o projeto atende 578 alunos da instituição, custeando aulas semanais de música, ballet, teatro e português.



O projeto tem como missão promover a transformação humana através da arte-educação, oferecendo a formação e profissionalização na música e na dança. Além de apoiar as famílias desses alunos, oferecendo capacitação em técnicas de artesanato e fomentando o empreendedorismo social a 140 mães artesãs, por meio do projeto Casa de Maria, fundado em 2017.



Serviço:

Musical ''Capiba, pelas ruas eu vou''

Quando: 20 de abril (19h) e 21 de abril (17h)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 no Guichê Web

Informações: @projetoareasocial

