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Artistas Musical com Ariana Grande e Jonathan Bailey é cancelado em Londres Cancelamento ocorre após a saída dos dois atores do projeto

A produção londrina de Sunday in the Park with George, musical de Stephen Sondheim que teria Ariana Grande e Jonathan Bailey como protagonistas, não será mais realizada em 2027. O espetáculo estava previsto para estrear no Barbican Centre, em Londres, no próximo verão.

O cancelamento ocorre após a saída dos dois atores do projeto. Em comunicado à Variety, a produtora Empire Street Productions informou que pretende manter os direitos da montagem e apresentá-la em 2028.

"A produção planejada para 2027 de Sunday in the Park with George no Barbican não seguirá conforme programado", afirmou a empresa. "A Empire Street Productions manterá os direitos com o objetivo de apresentar a produção em 2028. Mais detalhes serão anunciados no momento oportuno."

A montagem havia sido anunciada em janeiro e reuniria novamente os dois atores de Wicked nos palcos. Ariana interpretaria Dot e Marie, enquanto Bailey faria George Seurat.

A expectativa em torno do espetáculo também influenciou o calendário de venda dos ingressos. Inicialmente prevista para maio, a comercialização foi adiada para setembro diante da previsão de grande procura. A nova data coincidiria com o fim da turnê Eternal Sunshine, de Ariana.

No mês passado, porém, a cantora anunciou que pretendia "dar um passo atrás da visibilidade" depois do encerramento da turnê. A decisão também envolveu sua saída da produção teatral, em meio ao que descreveu como um período de escrutínio público contínuo sobre sua saúde.

Bailey anunciou neste mês que também deixaria o musical. Na ocasião, o ator afirmou que esperava ver o trabalho dos artistas que assumiriam os papéis.

Musical é inspirado em obra de arte

Sunday in the Park with George estreou em 1983, fora da Broadway, e tem como ponto de partida a pintura A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, do artista francês Georges Seurat.

A história acompanha personagens inspirados na obra e explora a relação entre arte e criação. O espetáculo tem música e letras de Stephen Sondheim.

A montagem mais recente de grande porte na Broadway aconteceu em 2017, com Annaleigh Ashford e Jake Gyllenhaal nos papéis principais.

Com o cancelamento da produção de 2027, a expectativa agora é que Sunday in the Park with George chegue aos palcos de Londres em 2028, com um novo elenco. Os produtores ainda não divulgaram quem poderá substituir Ariana Grande e Bailey.

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