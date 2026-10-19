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Artes Cênicas Musical "Diana - A Princesa do Povo" encerra turnê nacional no Recife, nesta quarta (21) Com Mavi Carpin no papel de Diana e direção de Tadeu Aguiar, a montagem dirigida por Tadeu Aguiar faz única apresentação no Teatro Guararapes

O musical “Diana – A Princesa do Povo” chega ao Recife, nesta quarta (21), para encerrar sua turnê nacional, que já passou por outras cinco cidades brasileiras. O espetáculo terá única apresentação no Teatro Guararapes, com ingressos disponíveis a partir de R$ 25, no site Cecon Tickets.



Com versão e direção de Tadeu Aguiar, o espetáculo é uma realização da Estamos Aqui Produções, responsável por sucessos premiados como “Quase Normal”, “A Cor Púrpura” e “Querido Evan Hansen”.



Sobre a montagem

Em uma montagem brasileira não-réplica, o musical propõe um olhar próprio para a trajetória de Diana Spencer, aproximando o público da mulher que existia para além dos palácios, das manchetes e da imagem que correu o mundo.



A produção mergulha em suas relações familiares, nos conflitos vividos dentro da monarquia britânica, na exposição provocada pela imprensa e na busca por autonomia de uma figura que transformou sua própria vulnerabilidade em uma poderosa forma de conexão com milhões de pessoas.

Na turnê, que conta com patrocínio do Ministério da Cultura e do Bradesco Seguros, Mavi Carpin vive Diana; Lucas Britto interpreta o príncipe Charles; Simone Centurione a rainha Elizabeth; e Giselle de Prattes dá vida a Camilla Parker Bowles.



Juntos, esses personagens conduzem os principais conflitos afetivos, institucionais e públicos que atravessam a trajetória da princesa e da Família Real britânica.

Completam o elenco Rosana Penna (Barbara Cartland), Betto Marque (James Hewitt), Duda Carvalho (Sarah Spencer), Fábio Brazile (Paul), Matheus Boa (Andrew Parker Bowles e Andrew Morton) e Rhuan Santos (Colin). A montagem conta ainda com Fabi Figueiredo, Daruã Góes, André Sigom, Nicolle Cavalcante, Bia Bahia, Celso Till, Cris Mont, André Ulo e Lua Soares.

Megaprodução

A estrutura cenográfica é formada por mais de 320 barras de metal, sustentadas por 400 metros de cabo de aço, extensão que, se colocada verticalmente, supera a altura do Pão de Açúcar e da Torre Eiffel. O cenário utiliza ainda 170 m² de tela galvanizada, mais de 750 metros de telas de viveiro e agrícolas e 560 metros de tecidos nobres, entre veludo, oxford e jacquard, empregados na construção visual do universo da realeza britânica.



A grandiosidade se estende à iluminação e aos elementos tecnológicos. O espetáculo reúne mais de 200 equipamentos de iluminação, sendo 100 refletores utilizados apenas no cenário e um céu formado por mais de 2 mil pontos de fibra ótica, responsável por criar diferentes atmosferas ao longo da narrativa.

O figurino reforça a escala da montagem. São aproximadamente 1,5 quilômetro de tecidos, mais de 250 figurinos, 850 botões, 60 metros de zíper, 15 quilos de pedrarias e mais de 100 pares de sapatos, compondo um guarda-roupa que atravessa diferentes épocas, estilos e códigos visuais associados à realeza britânica.

O trabalho de visagismo conta ainda com 58 perucas. Para a representação de Diana, foram confeccionadas quatro perucas naturais, feitas fio a fio e submetidas a cinco processos de descoloração até que se alcançasse o tom mais próximo possível dos cabelos da princesa.

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