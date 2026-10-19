Musical "Diana - A Princesa do Povo" encerra turnê nacional no Recife, nesta quarta (21)
Com Mavi Carpin no papel de Diana e direção de Tadeu Aguiar, a montagem dirigida por Tadeu Aguiar faz única apresentação no Teatro Guararapes
O musical “Diana – A Princesa do Povo” chega ao Recife, nesta quarta (21), para encerrar sua turnê nacional, que já passou por outras cinco cidades brasileiras. O espetáculo terá única apresentação no Teatro Guararapes, com ingressos disponíveis a partir de R$ 25, no site Cecon Tickets.
Com versão e direção de Tadeu Aguiar, o espetáculo é uma realização da Estamos Aqui Produções, responsável por sucessos premiados como “Quase Normal”, “A Cor Púrpura” e “Querido Evan Hansen”.
Sobre a montagem
Em uma montagem brasileira não-réplica, o musical propõe um olhar próprio para a trajetória de Diana Spencer, aproximando o público da mulher que existia para além dos palácios, das manchetes e da imagem que correu o mundo.
A produção mergulha em suas relações familiares, nos conflitos vividos dentro da monarquia britânica, na exposição provocada pela imprensa e na busca por autonomia de uma figura que transformou sua própria vulnerabilidade em uma poderosa forma de conexão com milhões de pessoas.
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Na turnê, que conta com patrocínio do Ministério da Cultura e do Bradesco Seguros, Mavi Carpin vive Diana; Lucas Britto interpreta o príncipe Charles; Simone Centurione a rainha Elizabeth; e Giselle de Prattes dá vida a Camilla Parker Bowles.
Juntos, esses personagens conduzem os principais conflitos afetivos, institucionais e públicos que atravessam a trajetória da princesa e da Família Real britânica.
Completam o elenco Rosana Penna (Barbara Cartland), Betto Marque (James Hewitt), Duda Carvalho (Sarah Spencer), Fábio Brazile (Paul), Matheus Boa (Andrew Parker Bowles e Andrew Morton) e Rhuan Santos (Colin). A montagem conta ainda com Fabi Figueiredo, Daruã Góes, André Sigom, Nicolle Cavalcante, Bia Bahia, Celso Till, Cris Mont, André Ulo e Lua Soares.
Megaprodução
A estrutura cenográfica é formada por mais de 320 barras de metal, sustentadas por 400 metros de cabo de aço, extensão que, se colocada verticalmente, supera a altura do Pão de Açúcar e da Torre Eiffel. O cenário utiliza ainda 170 m² de tela galvanizada, mais de 750 metros de telas de viveiro e agrícolas e 560 metros de tecidos nobres, entre veludo, oxford e jacquard, empregados na construção visual do universo da realeza britânica.
A grandiosidade se estende à iluminação e aos elementos tecnológicos. O espetáculo reúne mais de 200 equipamentos de iluminação, sendo 100 refletores utilizados apenas no cenário e um céu formado por mais de 2 mil pontos de fibra ótica, responsável por criar diferentes atmosferas ao longo da narrativa.
O figurino reforça a escala da montagem. São aproximadamente 1,5 quilômetro de tecidos, mais de 250 figurinos, 850 botões, 60 metros de zíper, 15 quilos de pedrarias e mais de 100 pares de sapatos, compondo um guarda-roupa que atravessa diferentes épocas, estilos e códigos visuais associados à realeza britânica.
O trabalho de visagismo conta ainda com 58 perucas. Para a representação de Diana, foram confeccionadas quatro perucas naturais, feitas fio a fio e submetidas a cinco processos de descoloração até que se alcançasse o tom mais próximo possível dos cabelos da princesa.