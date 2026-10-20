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MUSICAL Musical "Grease" chega ao Recife com montagem autorizada pela Broadway Espetáculo do Centro de Artes Grupo Vida reúne 50 artistas e terá duas apresentações, sexta (23) e sábado (24), no Teatro Luiz Mendonça

Jaquetas de couro, cabelos com gel, romances adolescentes e canções que atravessaram gerações fazem parte do universo de “Grease”, musical que chega ao Recife nesta sexta-feira (23) e no sábado (24), às 20h. A montagem do Centro de Artes Grupo Vida ocupa o palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu.

Com um elenco formado por 50 artistas, o espetáculo chega pela primeira vez a Pernambuco em uma produção licenciada pela Broadway e autorizada pela TRW (Theatrical Rights Worldwide), responsável pelos direitos de representação da obra.

Ao longo de aproximadamente duas horas, o público acompanha uma história que mistura romance, amizade e conflitos típicos da juventude, embalada por canto e dança ao vivo. A proposta é recriar a atmosfera dos anos 1950, período que marca a narrativa e ajuda a explicar a identidade visual e musical do espetáculo.

Ambientada na Califórnia de 1959, a trama gira em torno de Danny e Sandy, que se apaixonam durante as férias de verão e se reencontram na escola. O romance, no entanto, esbarra nas diferenças entre os dois. Danny lidera os T-Birds, grupo de rapazes que aposta no visual rebelde das jaquetas de couro, enquanto Sandy se aproxima das Pink Ladies, turma comandada pela irreverente Rizzo. Entre as pressões do grupo e o desejo de corresponder às expectativas alheias, os personagens precisam lidar com as próprias escolhas.

Fenômeno mundial

Embora tenha se tornado um fenômeno mundial com o filme de 1978, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, “Grease” nasceu no teatro. Criado por Jim Jacobs e Warren Casey, o musical estreou em 1971 e conquistou diferentes gerações com uma combinação de humor, romance e músicas que permanecem associadas à cultura pop.

Na produção recifense, a direção artística é de Alexandre Guimarães, com direção musical de Jessé Miquéas, direção coreográfica de Talita Carvalho e direção geral de Rita Vieira. À frente do Centro de Artes Grupo Vida, Rita reúne mais de quatro décadas de experiência na dança e um histórico de mais de 30 musicais produzidos.

A dança ocupa lugar importante na montagem. Lucas Maia, campeão do Festival de Dança de Joinville em 2025 e 2026, assina quatro coreografias. Talita Carvalho responde por outras sequências de jazz, enquanto Bianca Morena desenvolve as coreografias de sapateado. O trabalho reúne diferentes linguagens para dar ritmo às cenas e compor a estética do período.

Reconhecimento e solidariedade

A montagem também marca a atuação do Centro de Artes Grupo Vida no circuito do teatro musical. Segundo a instituição, o grupo é o único do Nordeste autorizado pela TRW a realizar grandes produções da Broadway. A licença permite apresentar obras internacionais respeitando os direitos de representação teatral.

Além da programação artística, o espetáculo terá uma iniciativa solidária com arrecadação de alimentos que serão destinados ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões de Pernambuco (SATED-PE), entidade com a qual o Grupo Vida mantém convênio. A instituição também desenvolve atividades de formação artística e contribui para a continuidade do teatro musical em Pernambuco.

Serviço:

“Grease” - musical licenciado pela Broadway

Quando: Sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60 no site do teatro e na secretaria do Centro de Artes Grupo Vida

Ingresso social: a partir de R$ 80 mais doação de 1kg de alimento não perecível

Informações: (81) 99999.8483

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