MÚSICA Musical infantil "Rock para Crianças - A História do Rock" sobe ao palco do Teatro RioMar Espetáculo traz clássicos do gênero musical em releituras para o público infantil

O espetáculo “Rock Para Crianças - A História do Rock” conta a história do gênero musical a partir de alguns dos seus maiores clássicos. Em circulação por várias capitais, o musical infantil chega ao Recife neste domingo (27), às 17h, com apresentação no Teatro RioMar.

No palco, os personagens Duda e Kiko apresentam aos pequenos a evolução do rock ao longo dos tempos, desde a década de 1950 até os dias atuais. Para isso, a montagem recorre à releitura de clássicos de artistas que ajudaram a construir o gênero musical, passando por Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin e Guns N’ Roses.

Serão 27 músicas cantadas em seus principais trechos, com projeção de imagens, ao longo de 60 minutos de apresentação. No repertório, estão clássicos como “Yellow Submarine”, dos Beatles, e “Hotel California”, do Eagles.



O roteiro e a direção de “Rock Para Crianças” são assinados por Ana Ferguson e Solange Bighetti. A atração tem produção da Zeus Produções e co-produção de As Meninas Produções Artísticas.

Serviço:

“Rock para Crianças - A História do Rock”

Neste domingo (27), às 17h

No Teatro RioMar (Shopping RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos a partir de R$ 40, no site Uhuu

