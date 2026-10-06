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TEATRO Espetáculo musical celebra Moacir Santos no Teatro do Parque O espetáculo é fruto de trabalho social de iniciação musical desenvolvido na Fraternidade Peixotinho com crianças e jovens de comunidades

A vida e a obra de Moacir Santos, um dos grandes compositores, maestros e arranjadores da música brasileira, são o tema do espetáculo musical “Ouro Negro 100 Anos de Moacir Santos”, que será apresentado em 18 de outubro, às 16h, no Teatro do Parque, no Recife.



A montagem é fruto do trabalho social de iniciação musical desenvolvido pelo Núcleo Musical Irmã Scheilla (NuMIS), da Fraternidade Espírita Peixotinho, e reúne 80 jovens e professores do projeto.

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De acordo com a organização, o espetáculo, com duração de aproximadamente 1h30, passeia pela vida e obra de Moacir Santos com textos de diferentes momentos de sua trajetória.



A proposta é aproximar o público da história de um artista que alcançou projeção internacional. De acordo com a organização, o espetáculo, com duração de aproximadamente 1h30, passeia pela vida e obra de Moacir Santos com textos de diferentes momentos de sua trajetória.A proposta é aproximar o público da história de um artista que alcançou projeção internacional.

“Moacir merece um reconhecimento maior quando consideramos a grandiosa herança musical que nos deixou”, destaca a coordenadora geral do núcleo, Terezinha Mendonça.

Moacir Santo

Nascido no Sertão de Pernambuco, Moacir Santos construiu uma trajetória marcada pela superação e pelo talento musical. Negro e de origem humilde, tornou-se o primeiro orquestrador negro da Rádio Nacional e desenvolveu uma carreira como compositor, maestro, arranjador, instrumentista e professor.



Com ouvido absoluto, dominava instrumentos como saxofone, clarinete e violão. Sua produção musical incorporou elementos dos ritmos brasileiros, especialmente aqueles ligados à tradição nordestina, às linguagens do jazz e às formações de big band.



Em 1965, lançou “Coisas”, pelo selo Forma, álbum que aproximou ritmos afro-brasileiros das sonoridades do jazz e posteriormente passou a ser reconhecido como uma obra fundamental do jazz brasileiro.



Ao longo da carreira, Moacir Santos também atuou ao lado de nomes importantes da música brasileira, entre eles Baden Powell, João Donato, Sérgio Mendes, Nara Leão e Roberto Menescal. Sua importância foi registrada ainda por Vinicius de Moraes, que o homenageou em “Samba da Bênção” com o verso “A bênção, Maestro Moacir Santos que não és um só, és tantos”.



Sobre o projeto

Criado em 2010, o Núcleo Musical Irmã Scheilla (NuMIS) atende cerca de 130 crianças, adolescentes, jovens e adultos de comunidades do entorno de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O projeto oferece formação musical em violão, violino, viola de arco, violoncelo, guitarra, flauta doce, teclado, percussão, musicalização e canto coral.



As aulas são ministradas por profissionais com formação musical, incluindo professores formados pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A iniciativa integra o projeto com escolas, instituições e organizações da comunidade.



Atuação social

O NuMIS integra as ações da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins – Peixotinho, instituição espírita cristã fundada em 1987 e localizada em Boa Viagem, em uma área próxima a comunidades em situação de vulnerabilidade.



A instituição desenvolve atividades sociais nas áreas de assistência alimentar, educação, profissionalização, saúde e cultura. Entre as iniciativas culturais estão, além do NuMIS, o Núcleo de Teatro e Dança Anália Franco.



SERVIÇO

Espetáculo musical Ouro Negro 100 Anos de Moacir Santos

Quando: 18 de outubro, às 16 h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife.

Ingressos via

Informações: Nascido no Sertão de Pernambuco, Moacir Santos construiu uma trajetória marcada pela superação e pelo talento musical. Negro e de origem humilde, tornou-se o primeiro orquestrador negro da Rádio Nacional e desenvolveu uma carreira como compositor, maestro, arranjador, instrumentista e professor.Com ouvido absoluto, dominava instrumentos como saxofone, clarinete e violão. Sua produção musical incorporou elementos dos ritmos brasileiros, especialmente aqueles ligados à tradição nordestina, às linguagens do jazz e às formações de big band.Em 1965, lançou “Coisas”, pelo selo Forma, álbum que aproximou ritmos afro-brasileiros das sonoridades do jazz e posteriormente passou a ser reconhecido como uma obra fundamental do jazz brasileiro.Ao longo da carreira, Moacir Santos também atuou ao lado de nomes importantes da música brasileira, entre eles Baden Powell, João Donato, Sérgio Mendes, Nara Leão e Roberto Menescal. Sua importância foi registrada ainda por Vinicius de Moraes, que o homenageou em “Samba da Bênção” com o verso “A bênção, Maestro Moacir Santos que não és um só, és tantos”.Criado em 2010, o Núcleo Musical Irmã Scheilla (NuMIS) atende cerca de 130 crianças, adolescentes, jovens e adultos de comunidades do entorno de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O projeto oferece formação musical em violão, violino, viola de arco, violoncelo, guitarra, flauta doce, teclado, percussão, musicalização e canto coral.As aulas são ministradas por profissionais com formação musical, incluindo professores formados pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A iniciativa integra o projeto com escolas, instituições e organizações da comunidade.O NuMIS integra as ações da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins – Peixotinho, instituição espírita cristã fundada em 1987 e localizada em Boa Viagem, em uma área próxima a comunidades em situação de vulnerabilidade.A instituição desenvolve atividades sociais nas áreas de assistência alimentar, educação, profissionalização, saúde e cultura. Entre as iniciativas culturais estão, além do NuMIS, o Núcleo de Teatro e Dança Anália Franco.Quando: 18 de outubro, às 16 hOnde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife.Ingressos via Sympla Informações: @nucleomusicalis

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