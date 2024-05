A- A+

BELCHIOR Musical no Teatro Guararapes passeia por vida e obra do infindo Belchior "Belchior - Ano Passado eu Morri, mas Esse Ano eu não Morro" será apresentado neste sábado (25), com ingressos a partir de R$ 35

Presentemente, é sujeito de (muita) sorte quem de alguma forma já esteve/está imerso na obra de Belchior (1946-2017), cearense lúcido e raro, memorável por um fazer artístico infindo e versado em letra e voz o tanto quanto densas e desde sempre contemporâneas - numa leitura de mundo poética e politicamente singular, em tempo e espaço.



E é um pouco do muito que foi/é este Antônio Carlos Belchior que vai compor o musical "Belchior - Ano Passado eu Morri, mas Esse Ano eu não Morro", em apresentação neste sábado (25) no palco do Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda), com a passagem da turnê que vem percorrendo o País em temporada desde março.









Dirigido por Pedro Cadore, e com apoio do Ministério da Cultura e da Infraero Aeroportos, o espetáculo mergulha no universo do compositor e em sua biografia, com narrativa construída por Cadore e por Cláudia Pinto a partir de trechos de entrevistas de Belchior que, no palco, como artista, é interpretado por Pablo Paleólogo, e como cidadão comum, é rememorado por Bruno Suzano.



Créditi: Chris Machado

No decorrer da apresentação, para além de uma "mera retrospectiva", o musical pretende transmitir a filosofia 'belchiana', convidando o espectador a explorar a profundidade de letras e pensamentos tão esmiuçados pelo artista.

Música ao Vivo

Com banda composta por Emília B. Rodrigues, Rico Farias, Silvia Autuori e Thomas Lenny, a encenação ganha os ares musicais da carreira de Belchior, com clássicos como "Apenas um Rapaz Latino Americano", "Medo de Avião", "Coração Selvagem" e "Alucinação" integrando o repertório da noite.

"(O espetáculo) é também um chamado à reflexão sobre a atualidade política brasileira, retomando o discurso transformador que Belchior acreditava ser intrínseco à arte. Em meio à incerteza do futuro, a voz e a filosofia deste poeta se tornam mais relevantes do que nunca”, enaltece o diretor, ao tratar sobre o musical ir além da vastidão sonora da obra assinada pelo artista cearense autor de façanhas como "Divina Comédia Humana", "Paralelas", "A Palo Seco" e "Como Nossos Pais" - exuberantemente reverbarada na voz de Elis Regina (1945-1982).

Na estrada desde 2019

Iniciada no Teatro João Caetano (RJ) em 2019, a trajetória do espetáculo "Belchior - Ano Passado eu Morri, mas Esse Ano eu não Morro" já percorreu palcos diversos Brasil afora e do solo pernambucano seguirá para São Paulo, para temporada que tomará o Teatro Bravos no decorrer do mês de julho.







Serviço

Musical "Belchior - Ano Passado eu Morri, mas Esse Ano eu não Morro"

Quando: Sábado (25), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingresso a partir de R$ 35 no site Cecon Tickets e bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-840

Veja também

Cannes Na reta final, Cannes aguarda premiação sob grande impacto de filme iraniano; entenda