TEATRO Musical que celebra Dominguinhos chega ao Nordeste em quatro apresentações no Teatro do Parque O elenco conta com participação de Cosme Vieira, Hugo Lins; Fitti ; Jam da Silva ; Wilson Feitosa, Zé Pitoco e Liv Moraes (filha do músico)

Neste ano, completam-se dez anos da morte do músico Dominguinhos. Sua história e seu legado são celebrados no musical “Dominguinhos: Isso Aqui tá Bom Demais”. Com quatro apresentações no Recife - a partir desta quinta-feira (12) até sábado (14), às 20h e domingo às 18h -, o espetáculo acontece no Teatro do Parque, no Recife.



Nascido em Garanhuns, Agreste de Pernambuco, o multiartista teve ajuda do seu pai, mestre Chicão, para ingressar no mundo da música e iniciou a carreira musical na infância. Ainda jovem, Luiz Gonzaga assistiu a uma apresentação do jovem músico em uma feira e o presenteou com uma sanfona, além de o batizar com o apelido que marcaria sua carreira, Dominguinhos. Ele conquistou o Brasil com suas músicas de baião, valsa, choro, forró, xote e até um pouco de jazz.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a filha do compositor, Liv Moraes - que também integra o elenco - comenta o significado da produção.

"Você vê a importância desse musical que é manter aceso esse legado que meu pai deixou. É uma missão de vida para mim. [...] Traça não só sua trajetória, mas a dos seus parceiros, pessoas que foram imprescindíveis na carreira dele e tudo isso intercalando com as músicas.”

Além dela, para conseguir trazer a musicalidade de Dominguinhos, a peça conta com um grupo de multiartistas (majoritariamente pernambucanos) para trazer as interpretações dos personagens ao mesmo tempo que performam as principais músicas dele. Cosme Vieira (acordeonista); Hugo Lins (violeiro); Fitti (vocalista); Jam da Silva (percussionista); Wilson Feitosa (compositor) e Zé Pitoco de Cupira (zabumba).

“É um elenco de músicos. Diferente de um musical tradicional, no qual existe uma banda separada e quem está na frente vai interpretar, mas normalmente não toca os instrumentos” explica Gabriel Ponte Paiva, diretor e idealizador do espetáculo ao lado de Myriam Taubkin, que assina a direção musical. “Todo mundo cantando, dançando e atuando. É uma loucura”, complementa Liv.

"Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais" já foi visto por mais de 25 mil espectadores em 50 apresentações em teatros de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. “Eu estou muito feliz de ter trazido a peça para cá porque meu pai fincou raízes muito profundas por aqui. Praticamente toda minha família é de Pernambuco, então a gente tem essa ligação muito forte. Essa é a primeira cidade nordestina que a gente está fazendo, e a produção do evento não via a hora disso acontecer”, conta Liv Moraes.

Serviço

Musical "Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais"

Quando: de 12 a 15 de outubro - quinta a sábado, 20h e domingo, 18h

Onde: Teatro do Parque - rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de 50 no site Sympla

Informações: No site

