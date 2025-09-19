A- A+

TEATRO Musical conta a vida de São Francisco de Assis no palco do Teatro Guararapes, nesta sexta (19) Com texto e direção de Roberto Costa, "Francisco, Um Instrumento de Paz" retrata momentos importantes da trajetória do santo católico

O espetáculo musical “Francisco, Um Instrumento de Paz” leva ao palco o exemplo de devoção e amor ao próximo de São Francisco de Assis. A estreia da produção pernambucana, que conta com texto e direção de Roberto Costa, ocorre nesta sexta-feira (19), às 20h, no Teatro Guararapes.

Paulo César Freire interpreta o santo católico, que viveu na Itália do século 13 e ficou conhecido por sua forma de vida simples, desapegado dos bens materiais. O ator, que esteve no elenco na série “Cangaço Novo”, do Prime Video, contou que não estava nem um pouco familiarizado com a história do frade antes de receber o papel.

“Topei o projeto meio que às cegas, só pelo fato de ser musical e poder trabalhar com Roberto, que era algo que eu já desejava. Mas à medida que fui estudando sobre São Francisco, minha relação com esse trabalho foi mudando e ganhando uma mais emocional e até mesmo espiritual”, compartilhou o artista, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A dramaturgia passa por diversos momentos marcantes da vida do santo. Começa na infância, passando pela ida à guerra e a prisão em Perugia, até a conversão nas ruínas de São Damião. O chamado divino o levaria ao encontro do Papa Inocêncio III, em Roma para pedir a autorização para a criação da ordem dos frades menores.

Apesar de falar sobre uma figura de extrema importância para o catolicismo, o espetáculo tem o objetivo de dialogar com públicos de diferentes crenças. “A história de São Francisco fala sobre coisas do ser humano, questionamentos que perpassam as nossas vidas, sejam religiosos ou não. Não é preciso ser católico para pensar em virtudes, como ser verdadeiro, ser bom, não espalhar intrigas e amar o próximo”, refletiu.

A maestrina Hadassa Rossiter, do Conservatório Pernambucano de Música, assina a direção musical da peça. Composto por músicas conhecidas pelo grande público, o repertório é tocado e cantado ao vivo.

“O pulo do gato desse espetáculo é a música. São canções cantadas nas igrejas, porque Roberto queria essa junção comunitária, que as pessoas cantassem junto com o elenco. Mas a Hadassa Rossiter deu o tom dela, com referências ao canto gregoriano. Ficou muito bonito. A música te emociona, às vezes, só no primeiro acorde”, disse.

No elenco, também estão Amanda Marinho, Eduardo Japiassú, Angelis Nardelli, Ashila Moraes, Geovane Souza, Bilé Ares, Camila Fernandes, Ewerson Luiz, Felipe Trindade, Paulo Welker. Josie Emanuelle, Abi Souza, Isaac Pedro, Herbert Tiburcio e Douglas Araújo, com participação especial do comunicador José Mário Austregésilo.





