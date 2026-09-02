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TEATRO

"Francisco - Um Instrumento de Paz": musical celebra um ano de palco com apresentação no Parque

Vencedora do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos, montagem conta a história de um dos santos mais venerados da Igreja Católica

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Musical será apresentado no próximo dia 12 de setembro no Teatro do ParqueMusical será apresentado no próximo dia 12 de setembro no Teatro do Parque - Foto: Renan Andrade/Divulgação

Na Igreja Católica ele é um dos mais reverenciados. Associado à natureza e aos animais, São Francisco de Assis foi/é referência pela modelo de vida simples e fraterna que levava.

Para celebrar o frade italiano e os 800 anos de sua morte, o musical "Francisco - Um Instrumento de Paz" será apresentado no próximo dia 12 de setembro no Teatro do Parque.

Na ocasião, o espetáculo - vencedor em três premiações na 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos - também comemora um ano da estreia.

 

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Com texto e direção de Roberto Costa, o musical foi concebido a partir de um projeto do ator, diretor e produtor cultural, em meio à sua convivência com um frade franscicano.

Na narrativa,  a conversão de Giovanni di Pietro di Bernardone, o homem que se tornaria Francisco de Assis, leva o público a um passeio pelo história do jovem que se transforma e passa a levar uma vida guiada pela humildade, funda a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, e adere aos votos de pobreza, obediência e castidade.

“Ele é um santo muito respeitado por outras religiões, por todos, justamente por essa forma de viver. O espetáculo fala da vida dele até a conversão; não fala dos milagres, da morte nem da canonização. A conversão, para mim, é o ponto alto da vida dele”, conta o diretor. 

ORAÇÃO
Onze atores, seis cantores e cinco músicos integram o elenco da peça. Francisco é vivido pelo ator Paulo César Freire.

Eleito o 'Melhor Espetáculo' na categoria Teatro Adulto na 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, "Francisco - Um Instrumento de Paz" trouxe também para Roberto Costa prêmio pelo figurino criado para o musical.

E a maestrina Hadassa Rossiter, do Conservatório Pernambucano de Música (CPM) foi premiada pela direção musical.

Ela assina, ainda, os arranjos das canções executadas no espetáculo, inclusive a regência também é dela.

Entre as músicas que integram a apresentação está a "Oração de São Francisco", cuja letra apela para que o ser humano seja um instrumento de paz, consolação e esperança.

SERVIÇO
Musical "Francisco - Um Instrumento de Paz"
Quando: Sábado, 12 de setembro, às 16h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
A partir de R$ 60 via Sympla e na bilheteria do teatro (uma hora antes do início do espetáculo)
Informações: (81) 9 8463-8388 // @robertocostaproducoes

*Apresentação acessível em Libras

 

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