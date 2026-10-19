A- A+

CULTURA E EDUCAÇÃO Musical "Sinfonia dos Brinquedos" reúne 300 estudantes da rede pública nesta quarta-feira (21) Apresentação encerra ciclo de formação musical do projeto Sinta o Som, que promove oficinas e atividades pedagógicas com alunos e professores

Cerca de 300 estudantes da rede municipal de ensino do Recife participam, nesta quarta (21), do musical “Sinfonia dos Brinquedos”, resultado das atividades de educação musical promovidas pelo projeto Sinta o Som desde março.

A apresentação acontece às 9h, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, no bairro da Madalena, e integra a programação dedicada ao Mês das Crianças.

A montagem propõe um encontro entre música, jogos e imaginação, explorando elementos da cultura popular brasileira. Cantigas tradicionais, cirandas e brincadeiras infantis compõem o repertório da apresentação, que convida os alunos a vivenciar a música de maneira coletiva e interativa.

A iniciativa marca o encerramento de mais uma etapa da Caravana Sinta o Som, vertente pedagógica do projeto que leva atividades formativas às comunidades escolares.

Em junho, a ação realizou o espetáculo “O Brasil de Luiz Gonzaga”, tributo à obra do Rei do Baião. Agora, a proposta volta a destacar as tradições musicais brasileiras por meio de uma experiência artística que tem a infância como tema central.

Além do Recife, a edição atual da iniciativa contempla João Pessoa (PB) e Natal (RN), com mil estudantes e professores beneficiados nas três cidades. O programa conta com patrocínio da ENGIE Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A agenda da Caravana inclui oficinas de musicalidade, atividades de sensibilização sonora e construção de instrumentos alternativos.

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental também participam de uma masterclass voltada à formação pedagógica.

Criado pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), o Sinta o Som busca ampliar as oportunidades de acesso ao ensino musical, aproximar instituições culturais das redes públicas de educação e valorizar a diversidade da produção brasileira.

Com concertos e ações educativas, o projeto aposta na música como instrumento de desenvolvimento cognitivo, emocional e social, além de estimular o reconhecimento das referências culturais que integram a formação das novas gerações.

SERVIÇO

Apresentação do espetáculo “Sinfonia de Brinquedos” - Caravana Sinta o Som

Quando: Quarta (21), às 9h

Onde: Escola de Formação de Educadores do Recife Paulo Freire - Rua Real da Torre, 299, Madalena - Recife-PE

Veja também