Musical sobre Djavan chega ao Recife após sucesso nacional, com três apresentações
Espetáculo que revisita a trajetória e a obra do artista alagoano será apresentado no Teatro do Parque, com sessões em maio
Depois de temporadas lotadas no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP) e de circular por diversas capitais brasileiras, o espetáculo “Djavan – O Musical: Vidas pra Contar” entra em cartaz no Teatro do Parque, centro do Recife, com sessões nos dias 15, 16 e 17 de maio.
A montagem, viabilizada pelo Ministério da Cultura e pela Caixa Vida e Previdência, propõe uma imersão no percurso artístico de Djavan. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.
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Espetáculo
Concebido por Gustavo Nunes, o projeto tem direção de João Fonseca e dramaturgia assinada por Patrícia Andrade e Rodrigo França.
A narrativa se estrutura a partir das canções do próprio artista, acompanhando desde a juventude em Maceió (AL) até o reconhecimento internacional.
O enredo destaca episódios, influências e decisões que contribuíram para a construção de um estilo que mescla samba, jazz, pop e elementos afro-brasileiros.
A trilha sonora é um dos pilares da encenação. Sob a condução musical de João Viana – filho de Djavan –, em parceria com Fernando Nunes, o espetáculo revisita sucessos do repertório do cantautor, como “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Meu Bem Querer”, “Sina” e “Flor de Lis”.
No palco, Raphael Elias interpreta o músico, acompanhado por um elenco que assume diferentes papéis ligados à sua história e à cena da música popular brasileira.
SERVIÇO
“Djavan – O Musical: Vidas pra Contar”
Quando: 15, 16 e 17 de maio
Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 25, à venda no Sympla
*Com informações da assessoria